Қазақстанда атом саласын дамыту стратегиясы қабылданды
Стратегияны Қазақстан Республикасы Атом энергиясы жөніндегі агенттігі Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша әзірлеген және атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы мемлекеттік саясаттың мақсаттарын, тәсілдерін және басым бағыттарын айқындайтын ұзақ мерзімді бағдарламалық құжат болып табылады.
Құжат елдің энергетикалық қауіпсіздігін және орнықты экономикалық өсуді қамтамасыз етуге, халықаралық Климаттық міндеттемелерді орындауға, сондай-ақ жоғары технологиялық өндірістерді дамытуға және Қазақстанның жаһандық ядролық саладағы ұстанымын нығайтуға бағытталған.
Стратегияға сәйкес атом саласын дамыту мынадай негізгі бағыттар бойынша кешенді ілгерілетуді көздейді:
- атом электр станцияларын салу мен қауіпсіз пайдалануды қоса алғанда, ұлттық атом энергетикасын дамыту;
- атом өнеркәсібін дамыту және уран ресурстарын ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету;
- қазіргі заманғы ғылыми-технологиялық базаны қалыптастыру үшін ядролық ғылым мен қолданбалы ядролық технологияларды дамыту;
- экологиялық тәуекелдерді барынша азайтуға бағытталған радиоактивті қалдықтармен және пайдаланылған ядролық отынмен қауіпсіз жұмыс істеудің тиімді жүйесін құру;
- ядролық, радиациялық және физикалық ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесін нығайту;
- өндірісті оқшаулау және ұлттық өнеркәсіптік әлеуетті дамыту;
- атом саласының қажеттіліктері үшін жоғары білікті мамандарды жүйелі даярлау;
- цифрлық шешімдерді енгізу және ақпараттық қауіпсіздіктің жоғары деңгейін қамтамасыз ету.
Стратегияны іске асыру Қазақстанда әлемдік ядролық экожүйеге интеграцияланған заманауи және орнықты ядролық кластерді қалыптастыруға мүмкіндік береді.
"Стратегияға сәйкес, 2050 жылға қарай Қазақстан Республикасында кемінде үш атом электр станциясы жұмыс істейтін болады. Бұл ретте бірінші АЭС жобасын іске асыру басталды, екінші станцияның құрылысы қарау сатысында тұр, ал үшінші АЭС үшін перспективалық бағыт ретінде шағын модульдік реакторлар технологияларын қолдану мүмкіндігі зерттелуде". ҚР Атом энергиясы жөніндегі агенттігі
Құжат елдің энергетикалық және технологиялық тәуелсіздігін қамтамасыз етудің маңызды элементі болады, сондай-ақ атом саласын ұзақ мерзімді дамыту және ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін негіз жасайды деп күтілуде.
Бұған дейін Халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары мен олардың педагогтарына қандай сыйақы берілетіндігін жазғанбыз.