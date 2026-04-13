#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Қоғам

Халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары мен олардың педагогтарына қандай сыйақы беріледі

Школьники, ученики, школа, школы, школьные занятия, уроки , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.04.2026 16:54 Фото: akorda.kz
Оқу-ағарту министрі 2026 жылғы 30 наурыздағы бұйрығымен жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне, сондай-ақ оларды дайындаған педагогтарға берілетін біржолғы сыйақының қағидалары мен мөлшеріне өзгерістер енгізді.

Атап айтқанда, халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне, халықаралық ғылыми жобалар конкурстарының жеңімпаздарына және оларды дайындаған педагогтарға берілетін біржолғы сыйақы қағидалары мен мөлшерлері жаңа редакцияда бекітілді.

Біржолғы сыйақыны тағайындауды Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі жүзеге асырады.

Біржолғы сыйақы жеке сипатқа ие және бір жыл ішінде қайта тағайындалмайды. Сыйақы тек ағымдағы жылғы жетістіктер үшін беріледі.

Сыйақы алуға үміткерлер Қазақстан Республикасының азаматтары болуы тиіс.

Біржолғы сыйақыға үміткерлер:

  • жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері, сондай-ақ оларды дайындаған педагогтар;
  • халықаралық ғылыми жобалар конкурстарының жеңімпаздары мен оларды дайындаған педагогтар.

Аталған олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының жеңімпаздары мен жүлдегерлері белгіленген үлгі бойынша анкетаны толтырады. 18 жасқа толмағандардың анкета деректерінің дұрыстығы ата-анасының немесе заңды өкілдерінің қолымен расталады.

Біржолғы сыйақы:

  • халықаралық олимпиадалар жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне:
  • I дәрежелі диплом және алтын медаль үшін – 1500 АЕК (2026 жылы 6 487 500 теңге);
  • II дәрежелі диплом және күміс медаль үшін – 1000 АЕК (4 325 000 теңге);
  • III дәрежелі диплом және қола медаль үшін – 500 АЕК (2 162 500 теңге);
  • халықаралық ғылыми жобалар конкурсының жеңімпаздарына – I дәрежелі диплом және алтын медаль үшін 1500 АЕК мөлшерінде беріледі.

Оларды дайындаған педагогтарға:

  • I дәрежелі диплом және алтын медаль иегерін дайындаған педагогқа – базалық лауазымдық окладтың 26,5 еселенген мөлшері;
  • II дәрежелі диплом және күміс медаль иегерін дайындаған педагогқа – 17,5 еселенген мөлшері;
  • III дәрежелі диплом және қола медаль иегерін дайындаған педагогқа – 8,5 еселенген мөлшері;
  • халықаралық ғылыми жобалар жеңімпазын дайындаған педагогқа – базалық лауазымдық окладтың 26,5 еселенген мөлшері беріледі.

Бұйрық 2026 жылғы 21 сәуірден бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жеңімпаздар мен оқытушылар марапатталатын халықаралық олимпиадалар тізімі кеңейтілді
10:02, 04 ақпан 2026
Республикалық және халықаралық олимпиадалар мен конкурстарды іріктеу қағидалары бекітілді
15:26, 05 маусым 2025
НЗМ-де дарынды балалардың оқу ақысы үшін ҚР Президенті гранттарының мөлшері азайтылды
12:15, 08 мамыр 2025
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
20:02, Бүгін
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
19:34, Бүгін
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
19:08, Бүгін
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
18:38, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: