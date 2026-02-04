#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
464.02
536.18
5.54
Қоғам

Жеңімпаздар мен оқытушылар марапатталатын халықаралық олимпиадалар тізімі кеңейтілді

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.02.2026 10:02 Фото: Zakon.kz
Білім министрінің міндетін атқарушының бұйрығымен жалпы білім беру пәндері бойынша халықаралық олимпиадалар тізіміне өзгерістер енгізілді. Бұған сәйкес, жеңімпаздар, жүлдегерлер және оларды дайындаған педагогтер бюджет қаражатынан біржолғы сыйақы алады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа редакция бойынша тізімге келесі халықаралық олимпиадалар енгізілді:

Жалпы білім беру пәндері бойынша халықаралық олимпиадалар:

  • Математика халықаралық олимпиадасы (International Mathematical Olympiad)
  • Физика халықаралық олимпиадасы (International Physics Olympiad)
  • Химия халықаралық олимпиадасы (International Chemistry Olympiad)
  • Биология халықаралық олимпиадасы (International Biology Olympiad)
  • География халықаралық олимпиадасы (International Geography Olympiad)
  • Информатика халықаралық олимпиадасы (International Olympiad in Informatics)
  • Лингвистика халықаралық олимпиадасы (International Linguistic Olympiad)

Сонымен қатар, тізімге қосылды:

  • Халықаралық ғылыми жобалар конкурсы: Regeneron International Science and Engineering Fair халықаралық конкурсы

Бұйрық 2026 жылғы 4 ақпаннан бастап қолданысқа енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Школьники, ученики, школа, школы, школьные занятия, уроки
16:54, 13 сәуір 2026
Халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары мен олардың педагогтарына қандай сыйақы беріледі
Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты
15:54, 02 ақпан 2026
Халықаралық ғылыми жобалар байқауларының жеңімпаздары университетте оқуға грант алады
Қазақстанда міндетті телеарналар тізімі кеңейтілді
11:59, 15 мамыр 2024
Қазақстанда міндетті телеарналар тізімі кеңейтілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
18:38, Бүгін
Стало известно, когда Илия Топурия проведёт следующий поединок в UFC
Фото: UWW
18:17, Бүгін
Борец из Казахстана Мусан выбыл из борьбы за медаль ЧМ-2026 в Словакии
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
17:47, Бүгін
Казахстанские "классики" потерпели разгромные поражения в четвертьфинале чемпионата мира
Даниил Медведев после победы на Almaty Open 2025
17:45, Бүгін
Чемпион Almaty Open 2025 Медведев прокомментировал кризисный период своей карьеры
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: