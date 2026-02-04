Жеңімпаздар мен оқытушылар марапатталатын халықаралық олимпиадалар тізімі кеңейтілді
Фото: Zakon.kz
Білім министрінің міндетін атқарушының бұйрығымен жалпы білім беру пәндері бойынша халықаралық олимпиадалар тізіміне өзгерістер енгізілді. Бұған сәйкес, жеңімпаздар, жүлдегерлер және оларды дайындаған педагогтер бюджет қаражатынан біржолғы сыйақы алады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жаңа редакция бойынша тізімге келесі халықаралық олимпиадалар енгізілді:
Жалпы білім беру пәндері бойынша халықаралық олимпиадалар:
- Математика халықаралық олимпиадасы (International Mathematical Olympiad)
- Физика халықаралық олимпиадасы (International Physics Olympiad)
- Химия халықаралық олимпиадасы (International Chemistry Olympiad)
- Биология халықаралық олимпиадасы (International Biology Olympiad)
- География халықаралық олимпиадасы (International Geography Olympiad)
- Информатика халықаралық олимпиадасы (International Olympiad in Informatics)
- Лингвистика халықаралық олимпиадасы (International Linguistic Olympiad)
Сонымен қатар, тізімге қосылды:
- Халықаралық ғылыми жобалар конкурсы: Regeneron International Science and Engineering Fair халықаралық конкурсы
Бұйрық 2026 жылғы 4 ақпаннан бастап қолданысқа енеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript