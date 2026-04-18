Қоғам

Қазақстанда қай жерде тыныс алу қауіпті: жаңа деректер

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.04.2026 14:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
"Қазгидромет" РМК 2026 жылдың наурыз айында Қазақстанның 68 елді мекенінде атмосфералық ауа сапасына жүргізілген мониторингтің қорытындысын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ластану деңгейі төрт санат бойынша бағаланды: төмен, жоғарылаған, жоғары және өте жоғары.

Төмен деңгейге – 39 елді мекен, жоғарылаған деңгейге – 16, жоғары деңгейге – 9, өте жоғары деңгейге – 4 елді мекен жатқызылды.

Өте жоғары деңгейдегі ластану тіркелген елді мекендер: Қарағанды, Жезқазған, Сәтбаев, Абай.

Жоғары деңгейдегі ластану: Атырау, Өскемен, Риддер, Теміртау, Павлодар, Түркістан, Талғар қалалары, сондай-ақ Шұбаршы және Қызылсай кенттері.

Жоғарылаған деңгейдегі ластану: Астана, Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Ақтау, Семей, Талдықорған, Петропавл, Тараз, Жаркент, Аягөз, Арал, Шу, Алтай, Кенкияқ және Ганюшкино.

Төмен деңгейдегі ластану: Көкшетау, Орал, Екібастұз, Атбасар, Жаңаөзен, Хромтау, Қандыағаш, Құлсары, Қостанай, Ақсу, Ақсай, Жаңатас, Қаратау, Кентау, Қызылорда, Лисаковск, Жітіқара, Рудный, Арқалық, Балқаш, Сарань, Степногорск, Шемонаиха, Щучинск және басқа да елді мекендер.

Жалпы, бір ай ішінде ауа ластануының жоғары деңгейі 32 рет тіркелді.

"Оның ішінде 19 жағдай Қарағандыда, 10-ы Атырауда және 3 жағдай Жезқазғанда болды", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Бұған дейін 2026 жылғы 18–20 сәуірге арналған ауа райы болжамын жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
-3°С-қа дейін: 19 сәуірде Қазақстанның қай өңірлерін үсік шалады
15:51, Бүгін
Алматы емес: Қазақстанда ауасы ең лас қала белгілі болды
Алматы емес: Қазақстанда ауасы ең лас қала белгілі болды
16:55, 22 қаңтар 2026
Алматы емес: Қазақстанда ауасы ең лас қала белгілі болды
Қазақстанда қайтадан -5°C-қа дейін суық болады
17:50, 02 сәуір 2026
Қазақстанда қайтадан -5°C-қа дейін суық болады
"Елимай" и "Астана" разошлись миром в результативном матче
18:53, Бүгін
"Елимай" и "Астана" разошлись миром в результативном матче
Экс-пятая ракетка мира заявила, что Рыбакина пока не адаптировалась к условиям в Штутгарте
18:05, Бүгін
Экс-пятая ракетка мира заявила, что Рыбакина пока не адаптировалась к условиям в Штутгарте
Сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на юниорском чемпионате мира
17:35, Бүгін
Сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на юниорском чемпионате мира
Мирра Андреева прокомментировала предстоящий матч с Рыбакиной в Штутгарте
17:14, Бүгін
Мирра Андреева прокомментировала предстоящий матч с Рыбакиной в Штутгарте
