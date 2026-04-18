Қазақстанда қай жерде тыныс алу қауіпті: жаңа деректер
Ластану деңгейі төрт санат бойынша бағаланды: төмен, жоғарылаған, жоғары және өте жоғары.
Төмен деңгейге – 39 елді мекен, жоғарылаған деңгейге – 16, жоғары деңгейге – 9, өте жоғары деңгейге – 4 елді мекен жатқызылды.
Өте жоғары деңгейдегі ластану тіркелген елді мекендер: Қарағанды, Жезқазған, Сәтбаев, Абай.
Жоғары деңгейдегі ластану: Атырау, Өскемен, Риддер, Теміртау, Павлодар, Түркістан, Талғар қалалары, сондай-ақ Шұбаршы және Қызылсай кенттері.
Жоғарылаған деңгейдегі ластану: Астана, Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Ақтау, Семей, Талдықорған, Петропавл, Тараз, Жаркент, Аягөз, Арал, Шу, Алтай, Кенкияқ және Ганюшкино.
Төмен деңгейдегі ластану: Көкшетау, Орал, Екібастұз, Атбасар, Жаңаөзен, Хромтау, Қандыағаш, Құлсары, Қостанай, Ақсу, Ақсай, Жаңатас, Қаратау, Кентау, Қызылорда, Лисаковск, Жітіқара, Рудный, Арқалық, Балқаш, Сарань, Степногорск, Шемонаиха, Щучинск және басқа да елді мекендер.
Жалпы, бір ай ішінде ауа ластануының жоғары деңгейі 32 рет тіркелді.
"Оның ішінде 19 жағдай Қарағандыда, 10-ы Атырауда және 3 жағдай Жезқазғанда болды", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
