#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
469.52
553.75
6.15
Қоғам

Қазақстанда сот-медициналық сараптаманы жетілдіру жоспарлануда

Фото: freepik
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі сот-медициналық сараптама жүргізу тәртібін жетілдіруге бағытталған бірқатар бұйрықтарға өзгерістер мен толықтырулар дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, келесі құжаттарға өзгерістер енгізу көзделіп отыр:

  • сот сараптама органдары жүргізетін сот сараптамаларының түрлері мен Әділет министрлігі бекітетін сарапшы мамандықтарының тізбесі;
  • сот сараптамасы органдары сарапшыларының жүктемесін нормалау тәртібі;
  • сот сараптамаларының күрделілік санаттарын айқындау, олардың орындалу мерзімін есептеу, сондай-ақ мерзімді тоқтату және ұзарту негіздері мен тәртібі;
  • сот сараптамасын жүргізуге арналған арнайы жабдықталған үй-жайларға қойылатын стандарттар мен талаптар;
  • сот сараптамалары мен зерттеулерін ұйымдастыру және жүргізу қағидалары.

Ведомствоның түсіндіруінше, бұл өзгерістер сот-сараптама қызметін одан әрі жетілдіру мақсатында енгізілуде.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 5 мамырға дейін қоғамдық талқылауға шығарылған.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
