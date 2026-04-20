Қазақстанда сот-медициналық сараптаманы жетілдіру жоспарлануда
Фото: freepik
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі сот-медициналық сараптама жүргізу тәртібін жетілдіруге бағытталған бірқатар бұйрықтарға өзгерістер мен толықтырулар дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, келесі құжаттарға өзгерістер енгізу көзделіп отыр:
- сот сараптама органдары жүргізетін сот сараптамаларының түрлері мен Әділет министрлігі бекітетін сарапшы мамандықтарының тізбесі;
- сот сараптамасы органдары сарапшыларының жүктемесін нормалау тәртібі;
- сот сараптамаларының күрделілік санаттарын айқындау, олардың орындалу мерзімін есептеу, сондай-ақ мерзімді тоқтату және ұзарту негіздері мен тәртібі;
- сот сараптамасын жүргізуге арналған арнайы жабдықталған үй-жайларға қойылатын стандарттар мен талаптар;
- сот сараптамалары мен зерттеулерін ұйымдастыру және жүргізу қағидалары.
Ведомствоның түсіндіруінше, бұл өзгерістер сот-сараптама қызметін одан әрі жетілдіру мақсатында енгізілуде.
Құжат "Ашық НҚА" порталында 5 мамырға дейін қоғамдық талқылауға шығарылған.
