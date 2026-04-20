Оқиғалар

Павлодарда медициналық қызметтерге қатысты заңсыздықтар анықталды

Павлодар қаласында прокуратура өкілдері Мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры (МӘМС) қаражатының жұмсалуына жүргізілген тексеріс барысында жалған медициналық қызмет көрсету фактілерін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тексеру нәтижесінде кейбір медициналық қабылдаулар іс жүзінде жүргізілмегені белгілі болған. Атап айтқанда, невропатолог, кардиолог, хирург, психолог және басқа да тар бейінді мамандардың қабылдаулары қайтыс болған адамдарға "көрсетілген" болып тіркелген.

Сонымен қатар акушер-гинеколог дәрігердің кеңестері ер адамдарға "көрсетілген" жағдайлар анықталған. Бұдан бөлек, көрсетілген медициналық қызметтерді қайталап рәсімдеу арқылы екі рет төлем алу деректері де тіркелген.

Тексеру барысында кейбір медициналық көмектердің тиісті сертификатсыз және рұқсатсыз көрсетілгені де белгілі болды.

Қадағалау органының мәліметінше, тексеріс қорытындысымен заңбұзушылықтар жойылып, тиісті құжаттар ретке келтірілген. Кінәлі тұлғалар жауапкершілікке тартылған.

Прокуратураның хабарлауынша, қабылданған шаралар нәтижесінде мемлекетке 100 миллион теңгеден астам шығын өтелген.

Сонымен қатар, қазіргі уақытта сотта медицина саласындағы заңсыз кәсіпкерлік және мемлекеттік қаражатты жымқыру фактілері бойынша тағы екі қылмыстық іс қаралуда. Олар бойынша келтірілген залал көлемі тиісінше 62 миллион және 41 миллион теңгені құрайды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жүздеген миллион теңгенің жалған деректері анықталды
Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде тіс қызметтері кімдерге қолжетімді
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналарын қайтаруға болады: шарттары аталды
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
Новак Джокович побил многолетний рекорд Роджера Федерера
Как функционеры "Иртыша" навредили своему клубу
