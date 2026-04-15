Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жүздеген миллион теңгенің жалған деректері анықталды
Қадағалау органының мәліметінше, сондай-ақ лицензиясыз көрсетілген консультациялық-диагностикалық қызметтер мен сапасыз медициналық қызмет көрсету жағдайлары тіркелген.
Атап айтқанда, облыстағы бір жекеменшік клиникада рұқсат құжаттарынсыз офтальмолог, гастроэнтеролог, аллерголог, уролог, психиатр, гематолог, генетик, тамыр хирургі, нейрохирург, нефролог, инфекционист, невропатолог, эндокринолог, хирург, кардиолог, фтизиатр, рентгенолог, ревматолог, онколог сияқты бірқатар маманның атынан 28 мыңнан астам консультациялық қызмет көрсетілгені анықталған. Бұл қызметтердің жалпы сомасы 91 млн теңгені құраған.
Аталған дерек бойынша материалдар Қылмыстық кодекстің 214-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркелген. Тергеуді Экономикалық тергеп-тексеру департаменті жүргізген. Іс тергеу барысында келтірілген шығын толық өтелуіне байланысты реабилитацияланбайтын негіздер бойынша тоқтатылған.
Сонымен қатар стоматологиялық қызметтер бойынша 203 млн теңге көлемінде жалған мәліметтер енгізілгені анықталды.
Екі аффилирленген клиника өздерінде тек үш дәрігерді тіркеп, электрондық жүйеге жүкті әйелдер мен балаларға көрсетілді деп көрсетілген шамамен 40 мың жалған стоматологиялық қызметті енгізген.
Тексеру барысында бір стоматологтың бір күнде бірнеше клиникада бір уақытта ондаған пациентке қызмет көрсеткені сияқты күмәнді жағдайлар да анықталған.
Пациенттермен жүргізілген кері тексерулер мен сұхбаттар бұл деректердің жалған екенін растады.
Аталған фактілер бойынша арнайы прокурорлар Қылмыстық кодекстің 190-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп, іс материалдарын сотқа жолдады.
Алматы облысында бұған дейін де тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі аясында стоматологиялық қызмет көрсету кезінде алаяқтық жасады деген күдік бойынша іс тіркелгені хабарланған.