#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
469.52
553.75
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
469.52
553.75
6.15
Қоғам

Алматыда мамыр айының басынан бастап субұрқақтарды кезең-кезеңімен қосылады

Қалада мамыр айының басынан бастап субұрқақтар кезең-кезеңімен іске қосылып, 1 қазанға дейін күн сайын сағат 08:00-ден 23:00-ге дейін жұмыс істейді.
Қалада мамыр айының басынан бастап субұрқақтар кезең-кезеңімен іске қосылып, 1 қазанға дейін күн сайын сағат 08:00-ден 23:00-ге дейін жұмыс істейді.

Ауа райына байланысты олардың жұмысы реттеледі: температура +5°C-тан төмендеген жағдайда субұрқақтар уақытша тоқтатылады.

Қалалық Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы өкілдерінің мәліметінше, биыл 55 коммуналдық субұрқақ кешенін іске қосу жоспарланып отыр, оның ішінде 11 "құрғақ" субұрқақ бар. Барлық нысанның техникалық және санитарлық жағдайы тиісті қызметтердің тұрақты бақылауында болады.

Маусымға дайындық жұмыстары алдын ала жүргізілді. Мамандар субұрқақтардың тостағанын және айналасындағы аумақтарды тазалап, суды залалсыздандырды, жабдықтарды жөндеп, сырлап, инженерлік жүйелерге толық тексеріс жасады. Бұл олардың маусым бойы сенімді әрі қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар қаладағы негізгі субұрқақтарды жаңғырту жобалары да қатар жүзеге асырылуда. Республика алаңы мен Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры маңындағы субұрқақтар қайта жаңартылып жатыр. Қазіргі таңда бұл жұмыс аяқталып келеді. Жобаларды толық аяқтау және іргелес аумақтарды көркейту 2026 жылы үшінші тоқсанға жоспарланған.

Жаңартылған субұрқақтар тұрғындар үшін жайлы әрі қауіпсіз демалыс орындарына айналып, заманауи қоғамдық кеңістіктердің ажырамас бөлігі болмақ. Бұл қалалық ортаны жақсарту мен қоғамдық кеңістіктер сапасын арттыруға бағытталған жүйелі жұмыстың жалғасы.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда 1 мамырдан бастап субұрқақтар маусымы басталады
10:19, 30 сәуір 2025
Алматыда 1 мамырдан бастап субұрқақтар маусымы басталады
Алматыда 10 сәуірден бастап жылу кезең-кезеңімен өшіріледі
Алматыда Әл-Фараби даңғылы уақытша ішінара жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: