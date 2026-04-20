#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
469.52
553.75
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Мемлекеттік органдар тауарлар мен қызметтерді сатып алуға 11 трлн теңгеден астам қаржы жұмсаған

20.04.2026 15:37
2026 жылғы 20 сәуірде Мәжілісте өткен жиында Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Олжас Сапарбеков отандық қамтуды арттыру мәселесі бойынша мемлекеттік органдардың сатып алулары туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, 2025 жылдың қорытындысы бойынша мониторинг субъектілерінің тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алу көлемі жалпы 32,7 трлн теңгені құраған.

"2025 жылы мемлекеттік органдар 11,4 трлн теңгеге тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алды. Оның ішінде отандық қамту үлесі 25,7%, яғни 0,9 трлн теңгені құрады. Соның ішінде тауарларды сатып алу көлемі 1,5 трлн теңге болып, отандық қамту үлесі 34,5% немесе 0,5 трлн теңгені құрады", – деді Сапарбеков.

Сондай-ақ ол отандық өндірушілерді қолдау мақсатында мемлекеттік сатып алуларда ұлттық режимнен алып тастау тетіктері қарастырылғанын атап өтті. Бұдан бөлек, аванстық төлем мөлшері 30% деңгейінде белгіленген, тауар жеткізу мерзімі ұзартылған және келісімшарттар бойынша төлемдерді жедел жүзеге асыру талабы енгізілген.

Бұған дейін 2026 жылы Қазақстанда 22 мыңнан астам мемлекеттік сатып алу рәсімі өткізілгені хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекет қазақстандық өндірушілермен 456 млрд теңгеге келісімшарт жасасты
16:35, Бүгін
Мемлекет қазақстандық өндірушілермен 456 млрд теңгеге келісімшарт жасасты
Қазақстанда алтын мен мыс өндіру көлемі артты
10:12, 17 желтоқсан 2025
Қазақстанда алтын мен мыс өндіру көлемі артты
Бектенов мемлекеттік сатып алу туралы: Қазіргі жүйе бәрін баяулатады
18:24, 12 ақпан 2024
Бектенов мемлекеттік сатып алу туралы: Қазіргі жүйе бәрін баяулатады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
16:43, Бүгін
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
16:27, Бүгін
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
Новак Джокович побил многолетний рекорд Роджера Федерера
16:08, Бүгін
Новак Джокович побил многолетний рекорд Роджера Федерера
Как функционеры "Иртыша" навредили своему клубу
15:48, Бүгін
Как функционеры "Иртыша" навредили своему клубу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: