Қоғам

Мемлекет қазақстандық өндірушілермен 456 млрд теңгеге келісімшарт жасасты

Фото: akorda.kz
Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Олжас Сапарбеков 2026 жылғы 20 сәуірде Мәжілісте өткен отырыста отандық қамту үлесін арттыру мәселесіне қатысты мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, 2024 жылдың наурыз айында Үкімет жеңіл, машина жасау, жиһаз, металлургия, химия, қағаз және құрылыс салаларына қатысты 4834-тен астам тауар позициясын ұлттық режимнен алып тастау тізімін бекіткен.

"Егер мұндай тауарларды сатып алу бойынша конкурс жарияланса, алдымен конкурс қазақстандық тауар өндірушілер арасында өткізіледі. Қазіргі таңда 2024 жылмен салыстырғанда отандық тауар өндірушілермен жасалған келісімшарттар көлемі 16%-ға артып, 456 млрд теңгеге жетті", – деді вице-министр.

Сонымен қатар ол Үкіметтің ұлттық режимнен алып тастау тетігінің қолданылу мерзімін ұзарту бойынша жұмыс жүргізіп жатқанын атап өтті.

Айта кетейік, бұған дейін мемлекеттік органдардың тауарлар мен қызметтерді сатып алуға 11 трлн теңгеден астам қаржы жұмсағаны хабарланған болатын.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекеттік органдар тауарлар мен қызметтерді сатып алуға 11 трлн теңгеден астам қаржы жұмсаған
15:37, Бүгін
Мемлекеттік органдар тауарлар мен қызметтерді сатып алуға 11 трлн теңгеден астам қаржы жұмсаған
Қазақстанда алтын мен мыс өндіру көлемі артты
10:12, 17 желтоқсан 2025
Қазақстанда алтын мен мыс өндіру көлемі артты
Қазақстанда импорттық тауарларды отандық өнім ретінде сату фактілері анықталды
14:07, 02 сәуір 2026
Қазақстанда импорттық тауарларды отандық өнім ретінде сату фактілері анықталды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
16:43, Бүгін
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
16:27, Бүгін
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
Новак Джокович побил многолетний рекорд Роджера Федерера
16:08, Бүгін
Новак Джокович побил многолетний рекорд Роджера Федерера
Как функционеры "Иртыша" навредили своему клубу
15:48, Бүгін
Как функционеры "Иртыша" навредили своему клубу
