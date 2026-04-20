Қоғам

Жаңбыр, найзағай мен жел: Қазақстанның қай өңірлерінде дауылды ескерту жарияланды

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.04.2026 20:38 Фото: unsplash
2026 жылғы 21 сәуірде Қазақстанның бірқатар өңірлерінде дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Жамбыл облысында таңертең және күндіз батыста, оңтүстікте және таулы аймақтарда жаңбыр мен найзағай күтіледі. Тауда тұман түседі. Оңтүстік-батыстан жел соғып, кей жерлерде 15–20 м/с-қа, күндіз екпіні 25 м/с-қа дейін жетеді. Батыста өрт қаупі жоғары. Тараз қаласында жел екпіні 15–23 м/с болады.

Жетісу облысында күндіз Алакөл көлдері маңында жел екпіні 15–20 м/с күтіледі.

Ақтөбе облысында оңтүстік пен шығыста жаңбыр және найзағай болады. Батыс желі соғады, солтүстікте екпіні 15 м/с-қа дейін жетеді.

Алматы облысында шығыста, орталықта және таулы аймақтарда желдің екпіні 15–20 м/с болады. Қонаев қаласында және Алматының таулы аймақтарында да осындай жел күтіледі.

Маңғыстау облысында күндіз батыста, оңтүстікте және орталықта жаңбыр мен найзағай болады. Солтүстік-шығыста түнде жел 15–18 м/с-қа дейін күшейеді. Ақтау қаласында күндіз жаңбыр мен найзағай күтіледі.

Батыс Қазақстан облысында түнде және таңертең батыста және солтүстікте тұман түседі. Күндіз жел екпіні 15–20 м/с болады. Орал қаласында да түнде тұман, күндіз күшті жел күтіледі.

Солтүстік Қазақстан облысында күндіз батыс пен солтүстікте жаңбыр және найзағай болады. Түнде және таңертең шығыста тұман түседі. Петропавл қаласында күндіз жаңбыр мен найзағай күтіледі.

Түркістан облысында оңтүстікте және таулы аймақтарда жаңбыр, найзағай және бұршақ болуы мүмкін. Тауда тұман түседі. Кей жерлерде өрт қаупі өте жоғары. Шымкент қаласында да жаңбыр, найзағай және күшті жел күтіледі. Түркістан қаласында да жел екпінді болады.

Қызылорда облысында түнде солтүстік пен орталықта жаңбыр және найзағай болуы мүмкін.

Қостанай облысында күндіз батыста, солтүстікте және оңтүстікте жаңбыр мен найзағай күтіледі. Қостанай қаласында да күндіз жауын-шашын болады.

Бұған дейін Алматыдағы Сайран көліне су жинала бастағанын жазғанбыз.

