Алматыдағы Сайран көліне су жинала бастады – фоторепортаж
Таңертеңнен бері жағалау маңында коммуналдық қызметкерлер жұмыс істеуде. Олар жаяу жүргіншілер жолын сыпырып, қоқысты жинап, аумақты ретке келтіріп жатыр. Кей жерлерде төселген тастарды дымқыл шүберекпен тазалап жүргендерін көруге болады. Жалпы, аумақты жылы маусымға және келушілердің көбеюіне белсенді түрде дайындап жатқаны байқалады.
Сайран Алматы картасында әрдайым ерекше орынға ие. Біреулер үшін бұл күнделікті серуендеуге ыңғайлы жер болса, енді біреулер үшін – естеліктер мен кездесулерге толы орын. Қазір су қайта жинала бастағандықтан, адамдар да бұл жерге қайта келе бастады.
Кейбіреулер жағалау бойымен жай жүріп, табиғаттағы өзгерісті тамашалайды. Ата-аналар балаларымен серуендейді, зейнеткерлер орындықта демалады, ал спортпен айналысатындар жүгіру мен жаттығу үшін осы аумақты таңдайды. Көпшілік жай ғана су жағасында отырып, көктемнің жылы күнінен ләззат алады.
Бұл ретте құтқарушылар Сайранды шомылуға қауіпті орын деп бекер айтпаған. Қазір су толық толмағандықтан, көл түбінің күрделі құрылымы анық көрінеді: тереңдіктің күрт өзгеруі, ойлы-қырлы жерлер, терең шұңқырлар мен тік еңістер бар. Мұндай жерлер, әсіресе, өз мүмкіндігін дұрыс бағаламайтын адамдар үшін өте қауіпті. Соған қарамастан, кейбір тұрғындар суға түсуді жалғастыруда. Өткен жылы дәл осындай салғырттық бірнеше қайғылы жағдайға әкелген.
Сайранда шомылуға тыйым салынуының тағы бір себебі – судың санитарлық жағдайы. Бұған дейін бұл жерде ішек таяқшасы және нәжіспен ластануды көрсететін бактериялар бірнеше рет анықталған.
Алматы әкімдігінің мәліметінше, қалада шомылу маусымы 1 маусымда басталғанымен, Сайран көлінде суға түсуге қатаң түрде тыйым салынады.
Айта кетейік, бүгінде Сайран қайтадан алматылықтар көп жиналатын орынға айналып келеді. Қазір бұл жер көпшілік үшін таза ауада демалатын, су жағасында серуендейтін орын ғана емес, сонымен қатар көлдің біртіндеп қайта жанданып жатқанын бақылауға мүмкіндік беретін ерекше мекенге айналып отыр.