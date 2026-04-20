Қоғам

Алматыдағы Сайран көліне су жинала бастады – фоторепортаж

Алматыдағы Сайран көлі суға тола бастады – фоторепортаж, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.04.2026 18:21 Сурет: Zakon.kz
Алматыдағы ең танымал қоғамдық орындардың бірі – Сайран су қоймасы біртіндеп қайта жанданып келеді. Қазір көлге су жинала бастады. Бүгінде оның шамамен жартысы ғана толған. Соған қарамастан, бұл жердің көрінісі өзгеріп, сергектік пен тіршілік белгісі сезіле бастады, деп хабарлайды Zakon.kz

Таңертеңнен бері жағалау маңында коммуналдық қызметкерлер жұмыс істеуде. Олар жаяу жүргіншілер жолын сыпырып, қоқысты жинап, аумақты ретке келтіріп жатыр. Кей жерлерде төселген тастарды дымқыл шүберекпен тазалап жүргендерін көруге болады. Жалпы, аумақты жылы маусымға және келушілердің көбеюіне белсенді түрде дайындап жатқаны байқалады.

Сурет: Zakon.kz

Сурет: Zakon.kz

Сайран Алматы картасында әрдайым ерекше орынға ие. Біреулер үшін бұл күнделікті серуендеуге ыңғайлы жер болса, енді біреулер үшін – естеліктер мен кездесулерге толы орын. Қазір су қайта жинала бастағандықтан, адамдар да бұл жерге қайта келе бастады.

Сурет: Zakon.kz

Кейбіреулер жағалау бойымен жай жүріп, табиғаттағы өзгерісті тамашалайды. Ата-аналар балаларымен серуендейді, зейнеткерлер орындықта демалады, ал спортпен айналысатындар жүгіру мен жаттығу үшін осы аумақты таңдайды. Көпшілік жай ғана су жағасында отырып, көктемнің жылы күнінен ләззат алады.

Сурет: Zakon.kz

Бұл ретте құтқарушылар Сайранды шомылуға қауіпті орын деп бекер айтпаған. Қазір су толық толмағандықтан, көл түбінің күрделі құрылымы анық көрінеді: тереңдіктің күрт өзгеруі, ойлы-қырлы жерлер, терең шұңқырлар мен тік еңістер бар. Мұндай жерлер, әсіресе, өз мүмкіндігін дұрыс бағаламайтын адамдар үшін өте қауіпті. Соған қарамастан, кейбір тұрғындар суға түсуді жалғастыруда. Өткен жылы дәл осындай салғырттық бірнеше қайғылы жағдайға әкелген.

Сурет: Zakon.kz

Сайранда шомылуға тыйым салынуының тағы бір себебі – судың санитарлық жағдайы. Бұған дейін бұл жерде ішек таяқшасы және нәжіспен ластануды көрсететін бактериялар бірнеше рет анықталған.

Сурет: Zakon.kz

Алматы әкімдігінің мәліметінше, қалада шомылу маусымы 1 маусымда басталғанымен, Сайран көлінде суға түсуге қатаң түрде тыйым салынады.

Сурет: Zakon.kz

Айта кетейік, бүгінде Сайран қайтадан алматылықтар көп жиналатын орынға айналып келеді. Қазір бұл жер көпшілік үшін таза ауада демалатын, су жағасында серуендейтін орын ғана емес, сонымен қатар көлдің біртіндеп қайта жанданып жатқанын бақылауға мүмкіндік беретін ерекше мекенге айналып отыр.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Топовый боец UFC заявил о намерении купить себе на 30-летие самолёт
22:40, Бүгін
Топовый боец UFC заявил о намерении купить себе на 30-летие самолёт
Казахстанский клуб объяснил поддельные лицензии при проверке КФФ
22:10, Бүгін
Казахстанский клуб объяснил поддельные лицензии при проверке КФФ
Неожиданным исходом завершился бой казахстанца на Кубке мира по боксу
21:40, Бүгін
Неожиданным исходом завершился бой казахстанца на Кубке мира по боксу
Казахстан понёс первую потерю на Кубке мира по боксу в Бразилии
21:15, Бүгін
Казахстан понёс первую потерю на Кубке мира по боксу в Бразилии
