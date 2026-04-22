#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Астана әкімдігі көшелердің жабылуына қатысты ақпаратты жоққа шығарды

22.04.2026 10:41
Астана әкімдігі 2026 жылғы 22–24 сәуір аралығында көшелердің жабылу кестесі туралы әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде тараған ақпаратты жоққа шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әкімдіктің ресми мәліметіне сәйкес, нақты уақыт аралығы мен көшелер тізімі көрсетілген мұндай хабарлама шындыққа сәйкес келмейді.

"Астана қаласында 2026 жылғы 22–24 сәуір аралығында көшелердің жабылуы туралы егжей-тегжейлі кесте көрсетілген ақпарат шындыққа жанаспайды", – делінген хабарламада.

Ведомство өкілдері мұндай мәліметтер ресми түрде жарияланбағанын атап өтті. Бұған дейін тек жекелеген көшелерде жол қозғалысына уақытша шектеулер енгізілуі мүмкін екені туралы хабарланған.

"Күндер, уақыт және көшелер бойынша нақты бөлініп берілген ақпарат ресми емес және шындыққа сәйкес келмейді", – деп мәлімдеді әкімдік.

Сондай-ақ тұрғындарға тек ресми дереккөздерге сену және тексерілмеген ақпаратты таратпау ескертілді.

Айта кетейік, бұған дейін Астана қаласы полиция департаменті "Перегруз" жедел-профилактикалық іс-шарасы өтіп жатқанын хабарлаған болатын. Оның мақсаты – жол инфрақұрылымын сақтау және жол қауіпсіздігін арттыру.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада жылыту маусымы аяқталды
11:11, Бүгін
Астанада жылыту маусымы аяқталды
Еңбек министрлігі "Светлый путь" бағдарламасы туралы ақпаратты жоққа шығарды
18:00, 04 желтоқсан 2025
Еңбек министрлігі "Светлый путь" бағдарламасы туралы ақпаратты жоққа шығарды
Алматы әкімдігі №56 мектеп ғимараты бұзылып жатқанын жоққа шығарды
11:10, 26 қазан 2025
Алматы әкімдігі №56 мектеп ғимараты бұзылып жатқанын жоққа шығарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-вторая ракетка мира поделилась прекрасной новостью
14:40, Бүгін
Экс-вторая ракетка мира поделилась прекрасной новостью
"Жетысу" объявил о подписании венесуэльского защитника
14:26, Бүгін
"Жетысу" объявил о подписании венесуэльского защитника
Главный тренер "Номада" рассказал о своём главном открытии в прошедшем победном сезоне
14:10, Бүгін
Главный тренер "Номада" рассказал о своём главном открытии в прошедшем победном сезоне
"Бриллиант" пожелал Конору Макгрегору всего самого наихудшего
13:54, Бүгін
"Бриллиант" пожелал Конору Макгрегору всего самого наихудшего
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: