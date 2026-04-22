Астана әкімдігі көшелердің жабылуына қатысты ақпаратты жоққа шығарды
Фото: pixabay
Астана әкімдігі 2026 жылғы 22–24 сәуір аралығында көшелердің жабылу кестесі туралы әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде тараған ақпаратты жоққа шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әкімдіктің ресми мәліметіне сәйкес, нақты уақыт аралығы мен көшелер тізімі көрсетілген мұндай хабарлама шындыққа сәйкес келмейді.
"Астана қаласында 2026 жылғы 22–24 сәуір аралығында көшелердің жабылуы туралы егжей-тегжейлі кесте көрсетілген ақпарат шындыққа жанаспайды", – делінген хабарламада.
Ведомство өкілдері мұндай мәліметтер ресми түрде жарияланбағанын атап өтті. Бұған дейін тек жекелеген көшелерде жол қозғалысына уақытша шектеулер енгізілуі мүмкін екені туралы хабарланған.
"Күндер, уақыт және көшелер бойынша нақты бөлініп берілген ақпарат ресми емес және шындыққа сәйкес келмейді", – деп мәлімдеді әкімдік.
Сондай-ақ тұрғындарға тек ресми дереккөздерге сену және тексерілмеген ақпаратты таратпау ескертілді.
Айта кетейік, бұған дейін Астана қаласы полиция департаменті "Перегруз" жедел-профилактикалық іс-шарасы өтіп жатқанын хабарлаған болатын. Оның мақсаты – жол инфрақұрылымын сақтау және жол қауіпсіздігін арттыру.
