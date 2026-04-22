Өңірлік экологиялық саммит аясында Халықаралық су ұйымын құру жөніндегі консультациялар басталды
Сурет: akorda.kz
Өңірлік экологиялық саммит шеңберінде Халықаралық су ұйымын құруға қатысты халықаралық консультациялардың бірінші кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев су ресурстары саласындағы жаһандық ынтымақтастықты кеңейтудің маңызын атап өтті.
Президенттің айтуынша, өңірлік бастамалармен қатар су ресурстары бойынша халықаралық ықпалдастықты дамытуға ерекше басымдық беріліп отыр.
"Былтыр желтоқсан айында Ашхабадта БҰҰ агенттігі ретінде қызмет ететін Халықаралық су ұйымын құру жөнінде ұсыныс жасадым", – деді Мемлекет басшысы.
Тоқаевтың пікірінше, бұл бастама қазіргі жаһандық басқару жүйесін жетілдіру және тиімділігін арттыру қажеттілігімен тығыз байланысты.
"Бүгінгі саммит аясында осы ұсынысқа қатысты халықаралық консультациялардың бірінші кезеңі өтетініне қуаныштымын", – деді Президент.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript