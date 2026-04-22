"Таза Қазақстан" қозғалысына миллиондаған ерікті қосылды – президент
Президенттің айтуынша, аталған бастаманың негізгі мақсаты – экологиялық сананы қалыптастыру және азаматтық жауапкершілікті арттыру.
"Қозғалысқа миллиондаған ерікті қосылды. Олар – Қазақстанның нағыз патриоттары", – деді Мемлекет басшысы.
Тоқаев қоғам игілігі үшін атқарылған еріктілер еңбегін елдің келешегіне қосылған маңызды үлес ретінде бағалады.
Президент БҰҰ шешімімен биыл Халықаралық еріктілер жылы жарияланғанын атап өтіп, Қазақстан бұл бастаманы толық қолдайтынын жеткізді.
Сонымен қатар Мемлекет басшысы Конституцияда волонтерлік қызметке айрықша мән беріліп, мемлекет тарапынан қолдау көрсетілетіні бекітілгенін еске салды.
Тоқаев биылғы жылдың Қазақстанда Цифрландыру және жасанды интеллект жылы екенін айтып, бұл технологиялардың экологиялық мәселелерді шешуде маңызды рөл атқаратынын атап өтті.
"Жасанды интеллект табиғи ресурстарды қорғау және экологиялық басқаруды жетілдіру ісінде үлкен мүмкіндік береді", – деді Президент.
Сондай-ақ ол Аймақтық цифрлық экожүйе құру бастамасын қолдауға дайын екенін жеткізді.