Қоғам

"Таза Қазақстан" қозғалысына миллиондаған ерікті қосылды – президент

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев "Таза Қазақстан" жалпыұлттық қозғалысының маңызы мен нәтижелеріне тоқталды, деп хабарлайды Zakon.kz. 22.04.2026 13:46
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев "Таза Қазақстан" жалпыұлттық қозғалысының маңызы мен нәтижелеріне тоқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, аталған бастаманың негізгі мақсаты – экологиялық сананы қалыптастыру және азаматтық жауапкершілікті арттыру.

"Қозғалысқа миллиондаған ерікті қосылды. Олар – Қазақстанның нағыз патриоттары", – деді Мемлекет басшысы.

Тоқаев қоғам игілігі үшін атқарылған еріктілер еңбегін елдің келешегіне қосылған маңызды үлес ретінде бағалады.

Президент БҰҰ шешімімен биыл Халықаралық еріктілер жылы жарияланғанын атап өтіп, Қазақстан бұл бастаманы толық қолдайтынын жеткізді.

Сонымен қатар Мемлекет басшысы Конституцияда волонтерлік қызметке айрықша мән беріліп, мемлекет тарапынан қолдау көрсетілетіні бекітілгенін еске салды.

Тоқаев биылғы жылдың Қазақстанда Цифрландыру және жасанды интеллект жылы екенін айтып, бұл технологиялардың экологиялық мәселелерді шешуде маңызды рөл атқаратынын атап өтті.

"Жасанды интеллект табиғи ресурстарды қорғау және экологиялық басқаруды жетілдіру ісінде үлкен мүмкіндік береді", – деді Президент.

Сондай-ақ ол Аймақтық цифрлық экожүйе құру бастамасын қолдауға дайын екенін жеткізді.

Президент экологиялық ынтымақтастықты нығайтуға шақырды
13:52, Бүгін
Президент экологиялық ынтымақтастықты нығайтуға шақырды
Президент: "Таза Қазақстан" жалпыұлттық жобасының түпкі мәні – қоғамдық сананы жаңғырту
13:35, 10 сәуір 2026
Президент: "Таза Қазақстан" жалпыұлттық жобасының түпкі мәні – қоғамдық сананы жаңғырту
Мемлекет басшысы "Таза Қазақстан" экологиялық акциясына қатысты
12:15, 11 қазан 2025
Мемлекет басшысы "Таза Қазақстан" экологиялық акциясына қатысты
Экс-вторая ракетка мира поделилась прекрасной новостью
14:40, Бүгін
Экс-вторая ракетка мира поделилась прекрасной новостью
"Жетысу" объявил о подписании венесуэльского защитника
14:26, Бүгін
"Жетысу" объявил о подписании венесуэльского защитника
Главный тренер "Номада" рассказал о своём главном открытии в прошедшем победном сезоне
14:10, Бүгін
Главный тренер "Номада" рассказал о своём главном открытии в прошедшем победном сезоне
"Бриллиант" пожелал Конору Макгрегору всего самого наихудшего
13:54, Бүгін
"Бриллиант" пожелал Конору Макгрегору всего самого наихудшего
