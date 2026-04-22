Президент экологиялық ынтымақтастықты нығайтуға шақырды
Президенттің айтуынша, қазіргі таңда адамзаттың, әсіресе өскелең ұрпақтың болашағы шешуші мәнге ие.
"Таразы басында адамзаттың, ең алдымен, өскелең ұрпақтың болашағы тұр", – деді Мемлекет басшысы.
Тоқаевтың пікірінше, экология тек мақсат емес, ол адами парыз, экономикалық қажеттілік және бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз ететін стратегиялық басымдық болып табылады.
Президент орнықты келешек қалыптастыруда бірқатар негізгі қағидаттарды ұстану қажет екенін атап өтті.
Олардың қатарында халық пен болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілік, шекарадан тыс ынтымақтастық, ресурстар мен технологияларға тең қолжетімділік, нақты нәтижеге бағытталған шаралар және елдер арасындағы бірлік бар.
Сонымен қатар Мемлекет басшысы саммит барысында Орталық Азиядағы экологиялық ынтымақтастық жөніндегі Астана декларациясы және бірқатар маңызды келісімдер қабылданатынын айтты.
"Бұл біздің аталған қағидаттарды берік ұстанатынымызды және өңірлік экологиялық серіктестікті нығайтуға қадам басқанымызды дәлелдейді", – деді Президент.
Тоқаев талқылаулардың нақты бастамаларға негіз болып, халық игілігіне қызмет ететін баянды болашаққа жол ашатынына сенім білдірді.