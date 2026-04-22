Қоғам

Президент экологиялық ынтымақтастықты нығайтуға шақырды

Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.04.2026 13:52 Фото: Zakon.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жер шарын қорғау мәселесінің маңызын атап өтіп, бұл бағыттағы халықаралық ынтымақтастықтың рөліне тоқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, қазіргі таңда адамзаттың, әсіресе өскелең ұрпақтың болашағы шешуші мәнге ие.

"Таразы басында адамзаттың, ең алдымен, өскелең ұрпақтың болашағы тұр", – деді Мемлекет басшысы.

Тоқаевтың пікірінше, экология тек мақсат емес, ол адами парыз, экономикалық қажеттілік және бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз ететін стратегиялық басымдық болып табылады.

Президент орнықты келешек қалыптастыруда бірқатар негізгі қағидаттарды ұстану қажет екенін атап өтті.

Олардың қатарында халық пен болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілік, шекарадан тыс ынтымақтастық, ресурстар мен технологияларға тең қолжетімділік, нақты нәтижеге бағытталған шаралар және елдер арасындағы бірлік бар.

Сонымен қатар Мемлекет басшысы саммит барысында Орталық Азиядағы экологиялық ынтымақтастық жөніндегі Астана декларациясы және бірқатар маңызды келісімдер қабылданатынын айтты.

"Бұл біздің аталған қағидаттарды берік ұстанатынымызды және өңірлік экологиялық серіктестікті нығайтуға қадам басқанымызды дәлелдейді", – деді Президент.

Тоқаев талқылаулардың нақты бастамаларға негіз болып, халық игілігіне қызмет ететін баянды болашаққа жол ашатынына сенім білдірді.

Қазақстан мен Әзербайжан президенттері екіжақты ынтымақтастықты нығайтуға уағдаласты
Президент: Қазақстан халқы Ассамблеясы – бірлігімізді нығайтуға қызмет ететін бірегей құрылым
Президент БҰҰ-ға Жерді көгалдандырудың халықаралық күнін бекітуді ұсынды
