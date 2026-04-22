Қоғам

Қазақстан мен Ресей мәдени ынтымақтастықты нығайтуда

ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі көрме жайында мәлімдеме жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.04.2026 13:56 Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Ел астанасында Қазақстандағы Ресейдің мәдениет күндері өтеді. Бағдарлама аясында өткізілетін шығармашылық және іскерлік іс-шаралар екі ел арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға бағытталған.

Негізгі іс-шара – Ресейдің мәдениет күндерінің салтанатты ашылу рәсімі 23 сәуір күні "Астана Опера" театрының сахнасында өтеді.

Бұл күні елордада Қазақстандағы Ресей киносы фестивалі де басталып, фильм көрсетілімдері 26 сәуірге дейін жалғасады.

Сондай-ақ, бағдарлама аясында 23 сәуірде ҚР Ұлттық музейінде екі елдің ғылыми-шығармашылық зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел ұйымдастырылады.

Айта кетейік, 2025 жылдың 10-13 қазаны аралығында Мәскеуде Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы мәдениет күндері өткен еді.

