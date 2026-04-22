#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
464.73
546.57
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
464.73
546.57
6.19
Қоғам

Қазақстан мен ЕО визаны жеңілдету бойынша келіссөздерді қашан аяқтайды

Паспорт гражданина РК, документы, виза, визы, визовый штамп, визовые штампы, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.04.2026 16:23 Фото: Zakon.kz
Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Бақаев Мәжіліс кулуарында Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы визалық режимді жеңілдету келіссөздерінің қай кезеңде екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның сөзінше, әңгіме қазақстандықтарды Шенген визасынан толық босату туралы емес, оны алу рәсімін жеңілдету жайында болып отыр.

"Бұл үдеріс екі бөліктен тұрады. Біріншісі – визаны жеңілдету туралы келісім, екіншісі – реадмиссия туралы келісім. Еуропалық тарап бұл екі құжатты қатар әзірлеуді жоспарлап отыр. Кейін оларды бірге ратификацияға ұсынамыз", – деді Әлібек Бақаев.

Вице-министрдің айтуынша, келіссөздерді 2026 жылдың екінші жартысында аяқтау көзделіп отыр.

Құжаттарға қол қойылғаннан кейін оларды ратификациялау кезеңі басталады. Қазақстан тарапынан бұл рәсім Парламентте өтсе, Еуропалық одақта келісімдерді Еуропарламент пен барлық мүше мемлекеттер бекітуі қажет.

Нәтижесінде қазақстандықтар үшін Шенген визасын алу талаптары нақты регламенттеліп, құжат жинау жеңілдейді. Сондай-ақ көп мәртелік визалар беру және визаның құнын төмендету мәселелері де қарастырылып жатыр.

Айта кетейік, Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы визаны жеңілдету және реадмиссия туралы келісімдер бойынша алғашқы ресми келіссөздер 2025 жылғы 2 желтоқсанда Брюссельде өткен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: