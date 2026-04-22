23–25 сәуірде Астана, Алматы және Шымкентте қандай ауа райы күтіледі
Алдағы үш күнде – 2026 жылғы 23, 24, 25 сәуірде Астана, Алматы және Шымкент қалаларында көктемгі жауын-шашын күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz "Қазгидромет" РМК мамандарына сілтеме жасап
Астана бойынша ауа райы болжамы
- 23 сәуір: Ауыспалы бұлтты, түнде жаңбыр, күннің бірінші жартысында жаңбыр мен найзағай. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысады 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +8+10°С, күндіз +16+18°С.
- 24 сәуір: Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +3+5°С, күндіз +20+22°С.
- 25 сәуір: Ауыспалы бұлтты, күннің екінші жартысында жаңбыр мен найзағай күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан 9-14, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +8+10°С, күндіз +23+25°С.
Алматы бойынша ауа райы болжамы
- 23 сәуір: Ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай, кешке қарай кей уақытта нөсер жаңбыр. Жел батыстан соғады 3-8, кейде екпіні 15-18 м/с. Ауа температурасы түнде +13+15°С, күндіз +21+23°С.
- 24 сәуір: Ауыспалы бұлтты, жаңбыр, найзағай, түнде кей уақытта қатты жаңбыр. Жел оңтүстік-батыстан күтіледі, екпіні 15 м/с. Ауа температурасы түнде +11+13°С, күндіз +18+20°С.
- 25 сәуір: Ауыспалы бұлтты, түнде жаңбыр, найзағай. Жел оңтүстік-батыстан соғады 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +9+11°С, күндіз +22+24°С.
Шымкент бойынша ауа райы болжамы
- 23 сәуір: Ауыспалы бұлтты, жаңбыр, күндіз кей уақытта нөсер жаңбыр жауады. Кей жерлерде найзағай ойнайды. Жел оңтүстік-батыстан 8-13, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +13+15°С, күндіз +20+22°С.
- 24 сәуір: Ауыспалы бұлтты, түнде жаңбыр, найзағай күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +9+11°С, күндіз +25+27°С.
- 25 сәуір: Ауыспалы бұлтты, күндіз қысқа мерзімді жаңбыр, найзағай. Жел оңтүстік-батыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +9+11°С, күндіз +28+30°С.
