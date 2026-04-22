#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
464.73
546.57
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Астанада жаңа көше құрылысына байланысты 1 қыркүйекке дейін қозғалыс шектеледі

Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.04.2026 17:40 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Астанада жаңа көшенің құрылысына байланысты көлік қозғалысы уақытша шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz қалалық Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасына сілтеме жасап.

Ведомство мәліметіне сүйенсек, "Мәңгілік Ел даңғылы мен Сығанақ көшесінің қиылысында көшелерді салу" жобасын іске асыру аясында ағымдағы жылдың 26 сәуірі мен 1 қыркүйегі аралығында "Syganaq" БО мен "Ишим" ТК арасындағы қозғалыс толықтай жабылатын болады.

Сурет: Астана әкімдігі

"Аталған кезеңде инженерлік желілерді жүргізе отырып, көше құрылысы жұмыстары орындалады",- делінген ақпаратта.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықтарды азайту мақсатында уақытша жол белгілері мен бағыттағыштар орнатылады.

Бұған дейін Астана әкімдігі 2026 жылғы 22–24 сәуір аралығында көшелердің жабылу кестесі туралы әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде тараған ақпаратты жоққа шығарды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда 1 қыркүйектен бастап Сейфуллин даңғылында көлік қозғалысы уақытша шектеледі
19:17, 31 тамыз 2023
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: