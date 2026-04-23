#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
461.37
542.16
6.14
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Абай облысында 211 млн теңге мақсатсыз жұмсалған: агробизнеске бөлінген несиелерге қатысты тергеу аяқталды

23.04.2026 09:43 Фото: primeminister.kz
Абай облысында "Агробизнес" жобасы аясында бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаржылық мониторинг агенттігі Абай облысы бойынша департаменті бұл істі тергеуді аяқтағанын мәлімдеді.

Ведомствоның мәліметінше, аталған жоба фермерлік шаруашылықтарды қолдауға бағытталған. Оның аясында мал шаруашылығын және агробизнесті дамыту үшін жеңілдетілген несиелер беру қарастырылған.

"Тергеу деректеріне сай, "Ыкыбай" шаруа қожалығының басшысы жалған құжаттарды пайдаланып, ірі қара мал сатып алу үшін жалпы сомасы 250 млн теңгеден асатын екі несие алған. Алайда алынған қаражат мал шаруашылығын дамытуға емес, жеке мақсаттарға жұмсалған. Құжаттарда кепіл ретінде көрсетілген мүлік пен мал іс жүзінде сатып алынбаған." ҚМА баспасөз қызметі

Мемлекетке келтірілген залал 211 млн теңгені құрады.

Тергеу барысында күдікті келтірілген залалды толық көлемде өтеді. Оған қатысты елден шықпау және тиісті мінез-құлық сақтау туралы бұлтартпау шарасы таңдалды. ҚМА баспасөз қызметі

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Өзге мәліметтер ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің201-бабына сәйкес жария етілмейді.

Айта кетсек, мұндай қылмыстар агробизнеске көрсетілетін мемлекеттікқолдауға деген сенімді әлсіретіп, адал кәсіпкерлердің ауыл шаруашылығын дамыту мүмкіндігін шектейді. Бұл өз кезегінде саланың тұрақтылығы мен жалпы экономикаға кері әсерін тигізеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанның оңтүстігінде жалған жұмыспен қамту арқылы бюджеттен 49 млн теңге жымқырылғаны анықталды
Ақтөбеде бюджет қаражатынан жол белгілеріне бөлінген 272 млн теңге ұрланған
Астанада науқастарға арналған 675 млн теңге заңсыз жұмсалған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Жибек Куламбаева второй день подряд "оформила баранку" на турнире в Китае
13:10, Бүгін
Битва за Азиаду: какие звёзды бокса из Казахстана поедут на главный старт года
13:07, Бүгін
В Шымкенте сорвали сроки окончания строительства нового стадиона
13:01, Бүгін
Даниил Медведев высказался о готовности к "Мастерсу" в Мадриде
12:45, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: