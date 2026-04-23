Алматыда қоғамдық орындағы түсірілім дау туғызды: полиция мәлімдеме жасады
Алматы қаласының Полиция департаменті әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг барысында беттері тұмшаланған бірнеше әйелмен бірге қоғамдық орында жүрген ер адамның бейнесі бар бейнежазбаны анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тексеру нәтижесінде аталған роликтің коммерциялық түсірілім аясында дайындалған қойылымдық сипатта екені белгілі болды.
Сонымен қатар, жекелеген қатысушылардың әрекеттерінен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, қоғамдық орындарда тұлғаны тануға кедергі келтіретін киім элементтерін киюге қатысты әкімшілік құқық бұзушылық белгілері анықталды.
"Жинақталған материалдар қаралып, кінәлі тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылып, оларға ескерту түріндегі жаза қолданылды. Сонымен қатар, олармен профилактикалық және түсіндіру жұмыстары жүргізілді". Алматы қаласы ПД баспасөз қызметі
Сондай-ақ, полиция қоғамдық орындарда болу мақсатына қарамастан, заң талаптарын сақтау әр азамат үшін міндетті екенін еске салады.
