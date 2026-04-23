Қазақстанда заңсыз кен өндірушілерге жауапкершілік күшейтілмек
Қазақстанда заңсыз кен өндірушілерге қатысты қылмыстық жауапкершілік енгізу ұсынылып отыр. Бұл туралы 2026 жылғы 23 сәуірде Қазақстан ТЖМ Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Кенгірбай Есенеев брифинг барысында мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, заңсыз пайдалы қазбаларды өндіруге қарсы жауапкершілікті күшейту қажет.
"Бұл әкімшілік бақылау талаптарын күшейту мен қадағалау шараларын арттыруға қатысты. Атап айтқанда, шахталарда, жер асты қазба орындарында және адамдар кіре алмайтын жабық аймақтарда бейнебақылау мен цифрлық бақылау жүйесін енгізу ұсынылып отыр. Қазір заңсыз старательдерге тек әкімшілік айыппұл салынады, қылмыстық жауапкершілік қарастырылмаған. Біз бұл мәселені мүдделі мемлекеттік органдармен бірге көтеріп, депутаттар арқылы қылмыстық жауапкершілік енгізу бастамасын қарастыруды ұсынып отырмыз", – деді ол.
Жаңа ұсыныс заңсыз кен өндіруді азайтуға және кен орындарындағы қауіпсіздікті күшейтуге бағытталған.
