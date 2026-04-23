Қоғам

Қазақстанда заңсыз кен өндірушілерге жауапкершілік күшейтілмек

Месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, спецтехника, карьер, рудник , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.04.2026 23:16 Фото: primeminister.kz
Қазақстанда заңсыз кен өндірушілерге қатысты қылмыстық жауапкершілік енгізу ұсынылып отыр. Бұл туралы 2026 жылғы 23 сәуірде Қазақстан ТЖМ Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Кенгірбай Есенеев брифинг барысында мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, заңсыз пайдалы қазбаларды өндіруге қарсы жауапкершілікті күшейту қажет.

"Бұл әкімшілік бақылау талаптарын күшейту мен қадағалау шараларын арттыруға қатысты. Атап айтқанда, шахталарда, жер асты қазба орындарында және адамдар кіре алмайтын жабық аймақтарда бейнебақылау мен цифрлық бақылау жүйесін енгізу ұсынылып отыр. Қазір заңсыз старательдерге тек әкімшілік айыппұл салынады, қылмыстық жауапкершілік қарастырылмаған. Біз бұл мәселені мүдделі мемлекеттік органдармен бірге көтеріп, депутаттар арқылы қылмыстық жауапкершілік енгізу бастамасын қарастыруды ұсынып отырмыз", – деді ол.

Жаңа ұсыныс заңсыз кен өндіруді азайтуға және кен орындарындағы қауіпсіздікті күшейтуге бағытталған.

Бұған дейін Қазақстанда ауыл шаруашылығы жануарларын уақытында вакцинацияламағаны үшін айыппұл салу көзделуде екенін жазғанбыз

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Қазақстанда тұрғын үйді ТЖ-дан міндетті сақтандыру енгізілуі мүмкін
ІІМ: Есірткі қылмысы үшін жауапкершілік 16 жастан басталады
Қазақстанда медицина қызметкерлеріне шабуыл жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілік енгізіледі
Единогласным решением судей завершился стартовый бой Аиды Абикеевой на Кубке мира
Казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Египте
Нападающий сборной Казахстана набрал два очка в матче за выход в словацкую Экстралигу
Экс-чемпион UFC назвал Царукяна единственным реальным испытанием для Топурии
