#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
462.87
540.72
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Жамбыл облысында мал ұрлаған екі қылмыстық топ ұсталды

Лошадь, лошади, кони, конь, коневодство, пастбище, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.04.2026 09:01 Фото: primeminister.kz
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Жамбыл облысында мал ұрлығымен айналысқан екі қылмыстық топтың жолын кесті.

Ведомствоның мәліметінше, сәуір айының екінші онкүндігінде Жамбыл облысы Сарысу ауданы аумағында жылқы ұрлаумен айналысқан ұйымдасқан топтар қолға түскен.

Тергеу барысында күдіктілердің далада қараусыз жайылып жүрген малды алдын ала бақылап, түнгі уақытта "Газель" көлігімен келіп, тиеп әкеткені анықталды. Кейін олар ұрланған малды көршілес аудандарға апарып, жергілікті тұрғындарға сатып отырған.

Полицияның дерегінше, қылмыстық топ мүшелері жалпы құны 15 миллион теңгеден асатын 39 жылқыны ұрлаған. Қазіргі уақытта барлық күдіктілер қамауға алынып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

ІІМ өкілдері мал ұрлығы үшін заңнамада мүлікті тәркілеу және 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылғанын еске салды. Сондай-ақ мал иелеріне жануарларды міндетті түрде сәйкестендіріп, қараусыз қалдырмау ұсынылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанның екі өңірінде есірткі арнасы әшкереленді
09:40, Бүгін
Алматы облысында мал ұрлығымен айналысқан топ ұсталды
20:10, 25 ақпан 2025
ШҚО-да құны 2,5 млн теңге болатын 6 ірі қараны ұрлаған қылмыстық топ ұсталды
13:07, 03 желтоқсан 2024
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стало известно, когда Бахтиёр Зайнутдинов вернётся на поле после травмы
10:02, Бүгін
Казахстан сыграет с Южной Кореей за право участия в чемпионате мира
09:42, Бүгін
Стас Покатилов поделился своим впечатлением от выхода в финал Кубка Азербайджана
09:23, Бүгін
Бой Чимаев – Стрикленд под угрозой срыва
08:53, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: