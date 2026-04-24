Қоғам

Алматыда ҰҚК арнайы жасағы үшін жер телімдері алынады

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.04.2026 11:49 Фото: Zakon.kz
Қала әкімдігінің қаулысына сәйкес, Алматы қаласында Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) арнайы жасағының қажеттілігі үшін Құлжа тас жолы бойындағы жер телімдері мемлекет мұқтажына алынады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта көрсетілгендей, "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің "А" арнайы мақсаттағы қызметі" мемлекеттік мекемесінің хатына сәйкес, Алматы қаласының әкімдігі мемлекеттік қажеттілік үшін жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлі түрде иеліктен шығаруды бастау туралы шешім қабылдаған.

Жалпы аумағы 2,6031 гектар болатын жер телімінің 1,8600 гектары бір жауапкершілігі шектеулі серіктестіктен (ЖШС) алынады. Учаске Медеу ауданы аумағында, Құлжа тас жолы бойында орналасқан.

Жерді иеліктен шығару процесі 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін аяқталуы тиіс.

Құжатқа сәйкес, жер иесіне заңнамаға сай өтемақы төленеді. Процесс аяқталғаннан кейін жер телімі ҰҚК-нің балансына беріледі.

Бұған дейін Алматыда инновациялық орталық салу үшін бір гектардан астам жер телімі ЖШС-дан мемлекет мұқтажына алынатыны хабарланған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Алматыда электр қосалқы станция салу үшін жер телімі алынады
Алматының Медеу ауданында мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер телімдері алынады
Алматының Наурызбай ауданында метро салу үшін жер телімдері алынады
"Жамбылский Али" сокрушил соперника из Таджикистана и стремится к титулам
"Сбежавший" от Рахмонова легенда UFC "анонсировал" бой Чимаева и Анкалаева
"Проходной двор": в Казахстане раскритиковали федерацию борьбы
Камару Усман дал прогноз на бой суперзвезды UFC с Джоном Джонсом
