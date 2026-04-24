Алматыда ҰҚК арнайы жасағы үшін жер телімдері алынады
Құжатта көрсетілгендей, "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің "А" арнайы мақсаттағы қызметі" мемлекеттік мекемесінің хатына сәйкес, Алматы қаласының әкімдігі мемлекеттік қажеттілік үшін жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлі түрде иеліктен шығаруды бастау туралы шешім қабылдаған.
Жалпы аумағы 2,6031 гектар болатын жер телімінің 1,8600 гектары бір жауапкершілігі шектеулі серіктестіктен (ЖШС) алынады. Учаске Медеу ауданы аумағында, Құлжа тас жолы бойында орналасқан.
Жерді иеліктен шығару процесі 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін аяқталуы тиіс.
Құжатқа сәйкес, жер иесіне заңнамаға сай өтемақы төленеді. Процесс аяқталғаннан кейін жер телімі ҰҚК-нің балансына беріледі.
Бұған дейін Алматыда инновациялық орталық салу үшін бір гектардан астам жер телімі ЖШС-дан мемлекет мұқтажына алынатыны хабарланған болатын.