Алматыда электр қосалқы станция салу үшін жер телімі алынады
Құжатта көрсетілгендей, "мемлекеттік қажеттілікке байланысты жер телімін иеліктен шығару туралы" хат негізінде "АСК Престиж" ЖШС иелігіндегі жалпы аумағы 1,6523 гектар жердің 0,9805 гектарын мәжбүрлі түрде алу көзделген.
Аталған жер Түрксіб ауданы, Қайрат шағынауданы аумағында орналасқан. Бұл аумақта 110 кВ "Шығыс қақпасы" электр қосалқы станциясын салу жоспарланған.
Мәжбүрлі иеліктен шығару мерзімі 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін белгіленген. Жер иесіне заңнамаға сәйкес өтемақы төленеді, ал учаске кейін Алматы қаласының энергетика және сумен жабдықтау басқармасы теңгеріміне беріледі.
Сонымен қатар, 2024 жылғы 22 тамыздағы әкімдік қаулысы күшін жойғаны хабарланды. Ол құжат Медеу ауданында Керей-Жәнібек хандары көшесі бойындағы жерлерді саябақ пен көлік-ауысым торабын салу үшін иеліктен шығару туралы болған.
Бұған дейін Алматыда ҰҚК арнайы жасағы үшін жер телімдері алынатыны туралы да хабарланған еді.