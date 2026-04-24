Жаңбыр жауып, үсік жүреді: Қазақстанның қай өңірлерінде дауылды ескерту жарияланды
Қызылорда облысында солтүстік пен орталықта жаңбыр, найзағай, жел және шаңды дауыл күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан, оңтүстіктен соғып, екпіні 15-20 м/с болады. Қызылорда қаласында күндіз шаңды дауыл, жел екпіні 20 м/с дейін жетеді.
Абай облысында оңтүстік, шығыс және орталықта жаңбыр мен найзағай, солтүстігінде тұман болады. Түнде температура күрт төмендеп, 1-6° жылы, батысында -2° дейін үсік күтіледі. Жел солтүстік-батыстан, екпіні 15-20 м/с.
Шығыс Қазақстан облысында солтүстік пен шығыста қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар), оңтүстікте жаңбыр мен найзағай болады. Түнде температура 1-6° дейін төмендеп, батыс пен солтүстікте үсік болады. Жел солтүстік-батыстан, екпіні 15-20 м/с.
Ақтөбе облысында оңтүстік, шығыс және орталықта жаңбыр мен найзағай, батыс пен солтүстікте тұман күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғып, екпіні 15-20 м/с. Ақтөбе қаласында түнде және таңертең тұман, жел екпіні 15 м/с дейін.
Атырау облысында батыс, солтүстік және шығыста жаңбыр мен найзағай, түнде және таңертең тұман болады. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғып, екпіні 15-20 м/с.
Ұлытау облысында батыс, солтүстік және орталықта жаңбыр, найзағай және дауылды жел күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан, екпіні 15-20 м/с. Жезқазғанда күндіз жаңбыр мен найзағай, жел екпіні 18 м/с дейін.
Қарағанды облысында солтүстік, оңтүстік және шығыста тұман болады. Жел оңтүстік-батыстан, солтүстік-батыс пен солтүстікте екпіні 15-20 м/с.
Павлодар облысында жел оңтүстіктен соғады, батыс пен солтүстікте екпіні 15-20 м/с.
Қостанай облысында қатты жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауылды жел күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан соғып, екпіні 15-20 м/с, кей жерлерде 23 м/с дейін. Қостанай қаласында жаңбыр мен найзағай болады.
Жетісу облысында шығыс пен таулы аймақтарда жаңбыр, найзағай және тұман күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, Алакөл маңында екпіні 15-20 м/с болады.
Батыс Қазақстан облысында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауылды жел күтіледі, солтүстік пен шығыста тұман болады. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғып, екпіні 15-20 м/с. Орал қаласында жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауылды жел және тұман, жел екпіні 20 м/с дейін.
Түркістан облысында таулы аймақтарда жаңбыр мен найзағай күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан, екпіні 15-20 м/с. Шымкент пен Түркістан қалаларында жел екпіні 15-20 м/с.
Солтүстік Қазақстан облысында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауылды жел, батыс пен солтүстікте тұман күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан соғып, екпіні 15-20 м/с, күндіз 23-28 м/с дейін. Петропавлда жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауылды жел, жел екпіні 28 м/с дейін.
Жамбыл облысында таулы аймақтарда жаңбыр, найзағай және тұман болады. Жел оңтүстік-батыстан, екпіні 15-20 м/с.
Маңғыстау облысында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауылды жел, батыс пен оңтүстікте тұман күтіледі. Жел солтүстік-батыстан соғып, екпіні 15-20 м/с. Ақтауда жаңбыр, найзағай және тұман, жел екпіні 20 м/с дейін.
Ақмола облысында батыс, солтүстік және оңтүстікте жаңбыр мен найзағай болады. Жел оңтүстік-батыстан, екпіні 15-20 м/с, кейде 23 м/с дейін. Көкшетауда күндіз жаңбыр мен найзағай, жел екпіні 20 м/с дейін.
Астанада жел оңтүстік-батыстан соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с болады.