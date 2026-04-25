#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
464.86
544.03
6.14
Қоғам

Қазақстанда 26 сәуірдегі ауа райына байланысты ескерту жасалды

Фото: pixabay
"Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылғы 26 сәуірге арналған жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің болжамынша, жексенбі күні еліміздің басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады: жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түсіп, дауылды жел соғады, ал солтүстік өңірлерде нөсер жаңбыр күтіледі.

Тек батыс және оңтүстік-шығыс аймақтарда жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

Республика бойынша желдің күшеюі, тұман түсуі болжанады, ал оңтүстікте шаңды дауыл болуы мүмкін.

Түнде Батыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында, Қостанай облысының батысы мен солтүстігінде, Ақтөбе облысының солтүстігінде 1–3 градус үсік күтіледі.

Жетісу облысының шығысында, Абай облысының орталығында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстік-шығысында өрт қаупі жоғары болады.

Ал Жетісу облысының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.

Бұған дейін Алматыда мамыр айының басына дейін қандай ауа райы күтілетіндігін жазғанбыз

Қазақстанда 12 сәуірде жаңбыр мен найзағай күтіледі
17:27, 11 сәуір 2026
Қазақстанда 12 сәуірде жаңбыр мен найзағай күтіледі
Қар мен боран: синоптиктер сенбі күнге арналған ауа райын болжамын ұсынды
14:33, 02 қаңтар 2026
Қар мен боран: синоптиктер сенбі күнге арналған ауа райын болжамын ұсынды
Қалың қар мен көктайғақ: синоптиктер 17 желтоқсандағы ауа райын ұсынды
16:38, 16 желтоқсан 2025
Қалың қар мен көктайғақ: синоптиктер 17 желтоқсандағы ауа райын ұсынды
Топовый нокаутёр в UFC хочет подраться с Магомедом Анкалаевым
17:30, Бүгін
Топовый нокаутёр в UFC хочет подраться с Магомедом Анкалаевым
"Кайсар" упустил первую победу в КПЛ против "Окжетпеса"
16:57, Бүгін
"Кайсар" упустил первую победу в КПЛ против "Окжетпеса"
Казахстанка завоевала "золото" и "серебро" на чемпионате Азии по гребле
16:56, Бүгін
Казахстанка завоевала "золото" и "серебро" на чемпионате Азии по гребле
Разгромом завершился матч Анны Данилиной на топ-турнире в Испании
16:40, Бүгін
Разгромом завершился матч Анны Данилиной на топ-турнире в Испании
