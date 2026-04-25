Көлсайда туристік автобус таудан құлап кетті
Көлсай көлдері маңында микроавтобус тау беткейінен сырғып, төмен қарай жоғары жылдамдықпен құлап түсті. Оқиғаның мән-жайын облыстық полиция департаменті түсіндіріп берді, деп хабарлайды Zakon.kz
Оқиға орнынан түсірілген видео әлеуметтік желілерде тарады: кадрларда көліктің бақылаудан шығып, тік беткеймен төмен сырғып кеткені көрінеді.
Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға кезінде көлік ішінде адамдар болмаған. Соның арқасында қайғылы жағдайдың алдын алу мүмкін болды.
Алматы облысы полиция департаментінің мәліметінше, жағдай 25 сәуір күні болған. Нұсқалардың біріне сәйкес, микроавтобус тұрақ орнынан өздігінен қозғалып, құлдилай түскен.
"Оқиға салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ. Көлік иесі арыз жазудан бас тартып, ешқандай шағымы жоқ екенін білдірді", – деп мәлімдеді құқық қорғау органдары.
Қазір оқиғаның себептері анықталуда. Полиция таулы жерде, әсіресе көлікті тұраққа қою мен пайдалану кезінде аса сақ болу қажет екенін еске салды.
