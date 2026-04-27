#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
464.86
544.03
6.14
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Павлодарда мас күйдегі жүргізушіге рөл бергені үшін екі азамат жауапқа тартылды

27.04.2026 12:13 Фото: Zakon.kz
Өңір полициясы жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің жол қозғалысы ережелерін сақтауын күн сайын қатаң бақылауда ұстап отыр.

Жыл басынан бері мас күйде көлік басқарудың шамамен 300 дерегі тіркелген. Түнгі уақытта Академик Шөкин көшесінде патрульдеу барысында полицейлер Lada-21144 автокөлігін тоқтатты. Көлік тізгінінде отырған 24 жастағы ер адамның мас күйде екені бірден байқалған.

Тексеру барысында автокөлік иесінің жолаушы орнында отырғаны және оның да алкогольдік ішімдік ішкені анықталды. Белгілі болғандай, ол көлікті мас күйдегі танысына басқаруға берген. Медициналық сараптама екі азаматтың да алкоголь қолданғанын растады.

Құқық бұзушыларға қатысты әкімшілік материалдар рәсімделіп, процессуалдық шешім қабылдау үшін сотқа жолданды, – деп хабарлады Павлодар облыстық полиция департаменті.

Полиция еске салады: көлікті мас күйдегі адамға басқаруға беру – өрескел құқық бұзушылық және ол мас күйде көлік жүргізумен тең жауапкершілікке әкеледі.

Тәртіп сақшылары жүргізушілерді жауапкершілік танытып, жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірмеуге шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: