Оқиғалар

Павлодарда бірден үш жол қозғалысы ережесін бұзған жүргізуші анықталды

07.04.2026 10:51 Фото: Zakon.kz
Павлодар облысының полиция қызметкерлері әлеуметтік желілерді күн сайын бақылау барысында жүргізушілер тарапынан жол қозғалысы ережелерін бұзу деректерін анықтауда.

Әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг барысында Павлодар қаласында Естай – Астана көшелерінің қиылысында Chevrolet Cobalt автокөлігінің жүргізушісі жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзып, жол қауіпсіздігі талаптары мен заң нормаларын ашық түрде елемегені анықталды.

Сол күні тәртіп сақшылары жүргізушінің жеке басын жедел түрде анықтады. Жол белгілері немесе жол таңбалары талаптарын сақтамағаны, тыйым салынған бағдаршам белгісіне өткені, сондай-ақ апаттық жағдай туғызғаны үшін азамат жауапкершілікке тартылды, – деп атап өтті Павлодар облысының полиция департаменті.

Полиция департаменті жол қозғалысына қатысушыларға жол қауіпсіздігі ең алдымен әркімнің жеке жауапкершілігі екенін ескертеді. Жол қозғалысы ережелерін елемеу қайғылы жағдайларға әкелуі мүмкін.

"Заң мен тәртіп" қағидасы азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін сақтауға бағытталған ішкі істер органдары қызметінің негізі болып қала береді. Ереже бұзғандар міндетті түрде жауапқа тартылады.

Айгерим Тарина
