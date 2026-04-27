#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Қоғам

Алматыда биыл тұрғын үйлерге 300-дей тексеріс жүргізеді

Дом, жилье, квартира, квартиры, дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.04.2026 14:03 Фото: Zakon.kz
Алматыда биыл көппәтерлі тұрғын үйлердің басқармасына 300-дей тексеріс жүргізу жоспарланып отыр. Тұрғын үйлерді күрделі жөндеу мен жеделсатыларды ауыстыру жұмысы да жалғасады.

Өңірлік коммуникациялар қызметінде Алматы қаласы коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасы басшысының орынбасары Жандос Қайырханов осылай деді.

Оның айтуынша, қазір қаладағы 9,6 мың көппәтерлі тұрғын үйді 2,5 мыңнан астам нысан — МИБ, ПИК мен басқарушы компаниялар басқарады екен. Былтыр 265 тексеріс жүргізіліп, 66 әкімшілік хаттама толтырылып, 37 нысан 10 млн теңгеден астам сомаға жауапқа тартылған. Биылдың өзінде 151 тексеріс басталып кетіпті.

"Тұрғын үйдің тозуына байланысты көп өтініш түсті. Уақытылы күрделі жөндеу жасамаған, құрылым мен инженерлік жүйелер ескірген, осының бәрі айналып келіп үлкен мәселеге болып отыр", — дейді Жандос Қайырханов.

Соған қарамастан қалада тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғыртып жатыр. 2011 жылдан бері 1,3 мыңнан астам үйге күрделі жөндеу жүргізіп, 2,3 мыңнан астам жеделсаты ауысқан. Биыл тағы 100 үйді жөндеп, 45 жеделсаты ауыстырмақ. Бұл 300 жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді.

Тұрғын үйлерді басқару саласындағы заңнамалық өзгеріске де ерекше назар аударылды. Атап айтқанда, "қарапайым серіктестік" нысаны алынып тасталды, енді екі негізгі модель қарастырылған — МИБ мен тікелей бірлескен басқару. Сондай-ақ МИБ төрағасының өкілеттік мерзімі үш жылға дейін ұзартылып, басқарушы компанияларды тарту мүмкіндігі кеңейтілді.

Бұдан бөлек, тұрғындардың жиналысын өткізудің күндізгі және сырттай (оның ішінде онлайн) дейтін жаңа форматы енгізілді. Сонымен қатар тұрғын үй инспекциясының міндетіне жылыту маусымына дайындық пен өрт қауіпсіздігі жүйелерінің жай-күйін бақылау жағы да кіріп отыр.

Сондай-ақ, қолданыстағы ПИК-тер биыл шілде айына дейін қайта тіркеуден өтуге тиіс. Ол үшін ХҚКО арқылы өтініш, жиналыс хаттамасы мен тіркеу алымының төленгені туралы құжат тапсыру керек. Белгіленген мерзімде талап орындалмаған жағдайда кооперативтерді мәжбүрлі түрде тарату рәсімі қарастырылған. Сонымен қатар заңда уақытша басқарушы компаниялар институты көзделген. Бұл жаңа үйлерге де, сондай-ақ тұрғындары басқару нысанын әлі таңдамаған нысандарға да қатысты.

Бұл бастама тұрғын үй қорын басқарудың ашықтығы мен тиімділігін арттырып, тұрғындардың, басқарушы ұйымдар мен мемлекеттік органдар арасындағы өзара байланыс мәдениетін қалыптастыруға бағытталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Алматыда тұрғын үйлердің шатырын қардан тазалау жұмыстарына бақылау күшейтілді
19:25, 12 наурыз 2026
Алматыда тұрғын үйлердің шатырын қардан тазалау жұмыстарына бақылау күшейтілді
Алматыда шатырдағы мұз бен қарға байланысты жауапкершілік туралы ескерту жасалды
15:43, 26 ақпан 2026
Алматыда шатырдағы мұз бен қарға байланысты жауапкершілік туралы ескерту жасалды
Биыл Алматыда 20 шақырымдай веложол салынады
16:25, 21 ақпан 2025
Биыл Алматыда 20 шақырымдай веложол салынады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Энтони Джошуа узнал дату следующего боя и имя соперника
20:06, Бүгін
Энтони Джошуа узнал дату следующего боя и имя соперника
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
19:32, Бүгін
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
19:05, Бүгін
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
18:34, Бүгін
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: