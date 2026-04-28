#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Қоғам

Ақтауда жалған қызмет жарнамасы арқылы алаяқтық жасалған

Фото: pixabay
Ақтау қаласында интернет-ресурстар арқылы жасалған алаяқтық фактісі анықталды.

Тергеу деректеріне сәйкес, 2025 жылғы 6 тамызда күдікті тұлға интернет-сайттардың бірінде қызмет көрсету туралы жалған хабарландыру жариялап, азаматтармен байланыс орнатқан. Ол пайдаланушылардың сенімін теріс пайдаланып, оларды алдау арқылы қаражаттарын өзінің банк шотына аудартқан.

Нәтижесінде бірқатар азаматтарға материалдық шығын келтірілген. Зардап шеккендер құқық қорғау органдарына арызданған.

Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190-бабы 3-бөлігі 4-тармағы (алаяқтық) бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Сотқа дейінгі тергеу барысында бірнеше жәбірленуші анықталып, олардың интернет арқылы ұсынылған қызметке сеніп, көрсетілген шоттарға ақша аударғаны белгілі болды.

8 сәуірде күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сот санкциясымен оған 2 ай мерзімге қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша қажетті тергеу амалдары жүргізілуде.

Полиция азаматтарды интернет арқылы қызметтерді пайдалану кезінде сақ болуға, күмәнді хабарландыруларға сенбеуге және алдын ала тексерусіз ақша аудармауға шақырады.

15 млн теңге залал: Алматыда ҰҚК телефон арқылы жасалған ірі алаяқтық схеманы әшкереледі
13:09, Бүгін
15 млн теңге залал: Алматыда ҰҚК телефон арқылы жасалған ірі алаяқтық схеманы әшкереледі
Сәтбаевта алаяқтар интернет арқылы қарияның 1,8 млн теңгесін жымқырған
18:11, 03 ақпан 2026
Сәтбаевта алаяқтар интернет арқылы қарияның 1,8 млн теңгесін жымқырған
WhatsApp қоңырауынан кейін қазақстандық 1,8 млн теңгесінен айырылды
09:38, 03 ақпан 2026
WhatsApp қоңырауынан кейін қазақстандық 1,8 млн теңгесінен айырылды
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
15:17, Бүгін
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
15:12, Бүгін
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
15:00, Бүгін
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
"Не будут играть основным составом": в России дали прогноз на матч "Кайсар" - "Кайрат"
14:29, Бүгін
"Не будут играть основным составом": в России дали прогноз на матч "Кайсар" - "Кайрат"
