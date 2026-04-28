Маңғыстау облысында мопед жүргізушілеріне заң талаптары түсіндірілді
Бұл талап мотоциклдерге, трициклдерге, квадроциклдерге және мопедтерге де қатысты. Жаз мезгілінің келуіне байланысты қала көшелерінде мопед жүргізушілерінің саны артып келеді.
Осыған орай, құқық бұзушылықтардың алдын алу және жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мопед иелеріне заң талаптарын сақтау қажеттігі ескертіледі.
Атап айтқанда, мопедті заңды түрде басқару үшін көлік құралы міндетті түрде мемлекеттік тіркеуден өтіп, тіркеу нөміріне ие болуы тиіс.
Сонымен қатар жүргізушіде А1 санатындағы жүргізуші куәлігі болуы қажет. Ал егер азаматта "А" немесе "В" санатындағы жүргізуші куәлігі бар болса, қосымша А1 санатын алу талап етілмейді.
Жол қозғалысы ережелерін сақтау – әрбір жүргізушінің міндеті және қауіпсіздіктің басты кепілі.