"Ең үздіктерді әкелдік": Бабиш Чехияның Қазақстанға ұзақ мерзімді қызығушылығы бар екенін мәлімдеді
Ол Астанаға келіп, форумды ашу – өзі үшін үлкен мәртебе екенін атап өтті.
"Қазақстан – тек аумағы жағынан ғана емес, амбициясы жағынан да үлкен мемлекет. Астананың футуристік көрінісінен бастап Алматының өнеркәсіптік қуаты мен Каспийдің энергетикалық байлығына дейін – бұл трансформация мен көшбасшылық қабілетін дәлелдеген ел. Бүгінде Қазақстан тек құрлықтар арасындағы көпір ғана емес, сонымен қатар инновациялар мен стратегиялық инвестициялардың жаһандық орталығы. Сіздің ел Орталық Азиядағы ЖІӨ көрсеткіші бойынша ең дамыған елдердің бірі. Біздің осында болуымыз – тығыз байланыстар мен ұзақ тарихы бар ынтымақтастықтың дәлелі. Біздің қатынастар өзара құрмет пен табысты жобалардың дәлелденген тәжірибесіне негізделген. Біз ең жақсысы әлі алда екенін білеміз", – деді Андрей Бабиш.
Оның айтуынша, Чехияның Қазақстанға қызығушылығы уақытша емес, ұзақ мерзімді стратегиялық басымдық болып табылады.
"Алайда стратегия адамдарсыз тек сөз күйінде қалады. Оны шындыққа айналдыру үшін біз өзімізбен бірге ең үздік мамандарды әкелдік. Сондай-ақ біздің екіжақты қатынастар Орталық Азия өңірі үшін өте маңызды екенін атап өткім келеді және екі тараптың адал еңбегінің арқасында біз тауар айналымын арттырып, экономикалық өзара әрекеттесу салаларын кеңейттік. Сонымен қатар өзара инвестиция көлемі өсті, бұл екі елдің тығыз экономикалық серіктестікте байланысқанын көрсетеді, бұл қазіргі әлемде өте маңызды. Бүгінгі бизнес-миссия осы байланыстарды одан әрі кеңейтеді деп үміттенемін. Мұнда ұсынылған барлық компаниялар Қазақстан өнеркәсібіне көп нәрсе ұсына алады деп сенемін", – деді Андрей Бабиш.
Ол бұл компаниялар олардың тәжірибесінің негізін құрайтынын және серіктестер тауып, салаларды жаңғыртуға көмектесуді мақсат ететінін айтты.
"Біз энергетикалық шешімдердің толық спектрін ұсынатын мамандар тобын біріктірдік. Сондай-ақ – қорғаныс саласындағы компаниялар тобы. Олар сіздердің қажеттіліктеріңізге бейімделген кең өнімдер мен кешенді шешімдер ұсынады. Біздің делегация көлік машина жасау саласындағы ең үздік жетістіктерді көрсетеді, бұл компаниялар жылжымалы құрамнан бастап теміржол технологияларына және қозғалысты басқарудың заманауи жүйелері мен интеллектуалды инфрақұрылымға дейін ұсынып, жылдам әрі сенімді көлік желілерін құруға көмектеседі. Сондай-ақ мен тау-кен өнеркәсібі саласын таныстыратын делегацияны ұсынуым үлкен мәртебе", – деп толықтырды Андрей Бабиш.
Ол форум аясында бірқатар маңызды келісімдерге қол қойылатынын, Карловы Вары әуежайына қатысты жоба мен аймақтың туристік әлеуетінің дамуын атап өтті; Прагаға дейін Карловы Варыдан жол салу жоспарланғанын айтып, бұл туристерге, соның ішінде қазақстандықтарға да қолайлы болатынын жеткізді. Сондай-ақ, орнатылған байланыстар болашақ бірлескен жобалардың негізі болады деген үмітін білдіріп, қонақжайлылық үшін алғыс айтты.
Бұған дейін Бектенов Қазақстан Чехиямен ынтымақтастықты кеңейтуге дайын екенін жеткізген болатын.