Қоғам

Бірқатар өңірлерде үсік жүреді: синоптиктер ауа райы болжамын ұсынды

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.04.2026 19:16 Фото: pixabay
Қазгидромет синоптиктерінің болжамына сәйкес, 2026 жылғы 29 сәуір, сәрсенбі күні Қазақстан аумағының басым бөлігінде антициклон жотасының әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сонымен бірге метеорологтардың нақтылауынша, елдің батысында, солтүстік-батысында және солтүстігінде, сондай-ақ оңтүстіктің таулы аймақтарында жаңбыр жауып, найзағай ойнауы мүмкін, кей жерлерде бұршақ жаууы ықтимал.

Бұдан бөлек, республика бойынша жел күшейіп, тұман күтіледі, ал оңтүстікте жел екпіні күшті болады.

"Түнде солтүстік пен шығыстағы бірқатар өңірлерде үсік күтіледі: Батыс Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстарында -3°С-қа дейін, Ақтөбе облысының батысы мен солтүстігінде және Абай облысының орталығында -2°С-қа дейін, Ақмола, Павлодар және Қарағанды облыстарының жекелеген аудандарында -1°С-қа дейін",- делінген ақпаратта.

Сондай-ақ кей өңірлерде өрт қаупі жоғары және өте жоғары деңгейде сақталады.

Мәселен, Атырау облысының оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Солтүстік Қазақстан облысының батысында, Павлодар облысының солтүстігінде, Абай облысының орталығында және Қызылорда облысының шығысында өрт қаупі жоғары деңгейде болады.

Сонымен қатар, Жетісу облысы-ның оңтүстігі мен шығысында өрт қаупі өте жоғары деңгейде сақталады.

