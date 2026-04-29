#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
461.55
540.38
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Найзағай ойнап, жаңбыр жауады: 30 сәуірде Қазақстанда ауа райы күрт нашарлайды

29.04.2026 18:56
2026 жылғы 30 сәуір, бейсенбі күні Қазақстан аумағының басым бөлігінде антициклон жотасының әсері сақталады. Соған байланысты көбіне жауын-шашынсыз, ашық ауа райы күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алайда "Қазгидромет" РМК синоптиктерінің мәліметінше, елдің батысында, солтүстік-батысында, сондай-ақ оңтүстігінде және оңтүстік өңірлердің таулы аймақтарында кей жерлерде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.

Солтүстік-батыс пен оңтүстік-батыста бұршақ түсуі мүмкін. Ал кейбір аудандарда, әсіресе солтүстік-батыс пен оңтүстікте, желдің екпіні күшейіп, дауылды жағдайлар болуы ықтимал. Республика бойынша жел күшейіп соғып, тұман түсуі де болжанады.

Сонымен қатар түнгі уақытта Батыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында ауа температурасы -2 °C-қа дейін төмендеп, үсік жүруі мүмкін.

Сондай-ақ елдің бірқатар өңірінде өрт қаупі жоғары және өте жоғары деңгейде сақталады:

  • өте жоғары өрт қаупі – Жетісу облысының оңтүстігі мен шығысында, сондай-ақ Қызылорда облысының жекелеген аумақтарында;
  • жоғары өрт қаупі – Атырау, Солтүстік Қазақстан облыстарының кейбір аудандарында және Абай облысында.

Бұған дейін Қазақстанның ірі қалаларында алдағы күндері жаңбыр жауып, аптап ыстық болатындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанның 10 қаласында ауа сапасы нашарлайды
20:36, Бүгін
Бірқатар өңірлерде үсік жүреді: синоптиктер ауа райы болжамын ұсынды
19:16, 28 сәуір 2026
22 сәуірде Қазақстанда найзағай мен тұман күтіледі
17:39, 21 сәуір 2026
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Клуб АПЛ нацелился на полузащитника сборной Казахстана
21:22, Бүгін
20:57, Бүгін
20:32, Бүгін
20:01, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: