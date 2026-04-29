Қазақстанның ірі қалаларында алдағы күндері жаңбыр жауып, аптап ыстық болады
Синоптиктердің мәліметінше, алдағы үш күнде Астана, Алматы және Шымкент қалаларында жаңбыр мен найзағай күтіледі. Кей өңірлерде ауа температурасы +32 градусқа дейін көтеріледі.
Астана
30 сәуірде жауын-шашынсыз, күн құбылмалы болады. Ауа температурасы түнде +6...+8°C, күндіз +25...+27°C.
1 мамырда күннің екінші жартысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Түнде +10...+12°C, күндіз +24...+26°C.
2 мамырда жауын-шашынсыз, күн салқындайды. Түнде +6...+8°C, күндіз +16...+18°C.
Алматы
30 сәуірде жауын-шашынсыз, ауа температурасы түнде +11...+13°C, күндіз +25...+27°C болады.
1 мамырда күндіз жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Температура түнде +13...+15°C, күндіз +27...+29°C.
2 мамырда да жаңбыр мен найзағай болжанып отыр. Ауа температурасы түнде +13...+15°C, күндіз +25...+27°C.
Шымкент
30 сәуір мен 1 мамырда жауын-шашынсыз, аптап ыстық сақталады. Түнде +14...+16°C, күндіз +30...+32°C.
2 мамырда кей уақыттарда жаңбыр жауып, найзағай болады. Түнде және таңертең тұман түсуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +14...+16°C, күндіз +19...+21°C болады.
Синоптиктер тұрғындарға ауа райының құбылмалы болуына байланысты сақтық шараларын сақтауға кеңес береді.