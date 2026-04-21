#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
469.49
552.59
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
469.49
552.59
6.24
Қоғам

22 сәуірде Қазақстанда найзағай мен тұман күтіледі

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.04.2026 17:39 Фото: pixabay
2026 жылғы 22 сәуір, сәрсенбі күні Қазақстан аумағының басым бөлігінде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің мәліметінше, елдің оңтүстік-батысында және оңтүстіктің таулы аймақтарында кей жерлерде нөсер жаңбыр жаууы мүмкін.

Ал Қазақстанның солтүстік-шығысы мен шығысында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

Сонымен қатар республика бойынша тұман түсіп, кей өңірлерде желдің күшеюі болжанады.

"Түнде Батыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында ауа температурасы -3°C-қа дейін төмендеп, үсік жүруі мүмкін". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі

Бірқатар өңірлерде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.

Жоғары өрт қаупі бар аймақтар:

  • Жамбыл облысының батысы;
  • Жетісу облысының солтүстігі мен шығысы;
  • Түркістан облысының батысы;
  • Абай облысының орталығы.

Төтенше өрт қаупі бар аймақтар:

  • Жетісу облысының оңтүстігі;
  • Түркістан облысының қиыр батысы.

Бұған дейін Алматыдағы Сайран көліне су жинала бастағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
+39°С-қа дейін ыстық пен күшті найзағай: 6 тамызға арналған ауа райы
18:13, 05 тамыз 2025
Қазақстанда 12 наурызда боран мен дауылды жел соғады
17:47, 11 наурыз 2026
Қазақстанда 15 сәуірде дауылды ауа райы күтіледі
18:00, 14 сәуір 2026
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский теннисист не смог выйти в четвертьфинал турнира в Шымкенте
18:12, Бүгін
Легенда UFC поблагодарил Армана Царукяна за "разгромное поражение"
17:42, Бүгін
Сборная Казахстана по фехтованию примет участие на топ-турнире в Турции
17:17, Бүгін
Два сета решили судьбу матча юных талантов из Казахстана на международном турнире
16:49, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: