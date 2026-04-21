22 сәуірде Қазақстанда найзағай мен тұман күтіледі
2026 жылғы 22 сәуір, сәрсенбі күні Қазақстан аумағының басым бөлігінде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Синоптиктердің мәліметінше, елдің оңтүстік-батысында және оңтүстіктің таулы аймақтарында кей жерлерде нөсер жаңбыр жаууы мүмкін.
Ал Қазақстанның солтүстік-шығысы мен шығысында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
Сонымен қатар республика бойынша тұман түсіп, кей өңірлерде желдің күшеюі болжанады.
"Түнде Батыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында ауа температурасы -3°C-қа дейін төмендеп, үсік жүруі мүмкін". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі
Бірқатар өңірлерде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.
Жоғары өрт қаупі бар аймақтар:
- Жамбыл облысының батысы;
- Жетісу облысының солтүстігі мен шығысы;
- Түркістан облысының батысы;
- Абай облысының орталығы.
Төтенше өрт қаупі бар аймақтар:
- Жетісу облысының оңтүстігі;
- Түркістан облысының қиыр батысы.
Бұған дейін Алматыдағы Сайран көліне су жинала бастағанын жазғанбыз.
