Қоғам

Қазақстанда циклон әсерінен жауын-шашын күшейеді

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.05.2026 18:18 Фото: pixabay
Қазақстан аумағының басым бөлігінде 2026 жылғы 29 мамырда белсенді солтүстік-батыс циклонының жырасы мен атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің мәліметінше, елдің батысында, солтүстік-батысында, солтүстігінде және шығысында кей жерлерде нөсер жаңбыр жауып, бұршақ түсіп, екпінді жел соғуы мүмкін.

Ал Қазақстанның оңтүстігінде жауын-шашынсыз, көбіне құрғақ ауа райы сақталады.

Сонымен қатар республика бойынша жел күшейеді, ал оңтүстік-батыс пен оңтүстіктің кей өңірлерінде шаңды дауыл болуы ықтимал.

"Түнде және таңертең елдің солтүстігі мен солтүстік-батысында тұман түседі",— деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Сондай-ақ бірнеше өңірде жоғары өрт қаупі сақталады. Атап айтқанда, Қарағанды, Абай және Жетісу облыстарында, сондай-ақ Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Маңғыстау, Қостанай, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қызылорда, Жамбыл, Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарының жекелеген аудандарында өрт қаупі жоғары болады.

Ал төтенше өрт қаупі еліміздің оңтүстігінде және Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Павлодар облыстарының кей аудандарында, сондай-ақ Жетісу мен Абай облыстарында болжанып отыр.

