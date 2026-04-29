Алматы полицейлері жеделірек бола түсті: жолдарға мото-патрульдер шықты
Қалалық ПД баспасөз қызметінің мәліметінше, әкімшілік полиция басқармасының мамандандырылған батальоны құрамына кіретін бұл бөлімше жол-көлік жағдайына жедел әрекет ету, құқық бұзушылықтардың алдын алу және жол-көлік оқиғаларын азайту үшін, әсіресе көлік қозғалысы қарқынды учаскелерде қызмет атқарады.
Мото-патруль құрамында 30 мотоцикл бар.
Алматы қаласы Әкімшілік полиция басқармасының бастығы Әбдінұр Тасыбаевтың айтуынша, мото-патруль бөлімшелерінің негізгі міндеті – жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтардың алдын алу.
"Мото-патрульдер жол жағдайындағы өзгерістерге жедел әрекет етуге, құқық бұзушылықтарды дер кезінде анықтап, жолын кесуге, сондай-ақ жол қозғалысына қатысушылар арасындағы тәртіпті арттыруға мүмкіндік береді. Басты мақсатымыз – азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жолдағы мінез-құлық мәдениетін қалыптастыру", – деді ол.
Мото-патруль экипаждары қаланың ең жүктемесі жоғары көшелері мен жол учаскелерінде қызмет атқарып, тұрақты бақылау мен жедел әрекет етуді қамтамасыз ететін болады.
Бұған дейін ІІМ жол қозғалысы ережелерін бұзу көбейгеніне байланысты жүргізушілерге үндеу жасаған болатын.