ІІМ жол қозғалысы ережелерін бұзу көбейгеніне байланысты жүргізушілерге үндеу жасады
Әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Актоты Боранова жол қозғалысына қатысушыларға республика бойынша жоспарлы түрде жергілікті профилактикалық іс-шаралар жүргізіліп жатқанын еске салды.
Бұндай шаралар бұған дейін де жүргізілді және алдағы уақытта да жүйелі түрде жалғасады. Оның басты мақсаты — жол-көлік оқиғаларының алдын алып, азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау.
Бүгінгі таңда еліміздің бес өңірінде, яғни Алматы, Шымкент қалаларында және Алматы, Қарағанды, Түркістан облыстарында "Құқық бұзушылыққа жол жоқ" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында жолда жүру қағидаларын бұзудың 22 мыңнан астам дерегі анықталып, жолы кесілді.
Оның ішінде:
- масаң күйде және жүргізу құқығынсыз көлік басқарудың шамамен 500 дерегі;
- жол-көлік оқиғаларына тікелей әсер ететін, яғни қарсы бағытқа шығу,
- бағдаршамның тыйым салынған сигналына өту,
- жалған мемлекеттік нөмірлерді пайдаланудың шамамен 300 ге жуық өрескел құқық бұзушылықтың алдын алды;
- жүргізушінің қауіпті әрекеттерінің, оның ішінде көлік жүргізу кезінде телефон қолданудың 800-ден астам дерегінің жолы кесілді.
Жалпы алғанда, мамандандырылған айып тұрағына 2,8 мыңнан астам автокөлік қойылып, 450-ден астам мемлекеттік тіркеу нөмірі алынды. Әрбір тоқтатылған құқық бұзушылық — алдын алынған апат, сақталған бір өмір мен аман қалған денсаулық.
Мұндай жедел-профилактикалық іс-шаралар еліміздің барлық өңірінде кезең-кезеңімен жалғасады. Барша жол қозғалысына қатысушыларды жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырамыз. Заң мен тәртіп — әр азаматтың жеке жауапкершілігі.