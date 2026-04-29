#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
461.55
540.38
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Ербол Тасжүреков ауыл шаруашылығы вице-министрі қызметінен босатылды

Ербол Тасжүреков ауыл шаруашылығы вице-министрі қызметінен босатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.04.2026 18:40
2026 жылғы 29 сәуірде әлеуметтік желілерде ауыл шаруашылығы вице-министрі Ербол Тасжүрековтің қызметінен кеткені туралы ақпарат тарады. Бұл мәліметті Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз қызметі растады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство өкілдері оның қызметтен кету себебін де түсіндірді.


"Ербол Тасжүреков ауыл шаруашылығы вице-министрі қызметінен өз өтініші бойынша, басқа жұмысқа ауысуына байланысты босатылды", – деп хабарлады министрліктің баспасөз қызметі.

Ербол Тасжүреков 1979 жылғы 25 маусымда Тараз қаласында дүниеге келген. Ол М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетін, Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетін, Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясын және Францияның Ұлттық әкімшілік мектебін тәмамдаған.

Еңбек жолын 1998 жылы жекеменшік компанияда менеджер болып бастаған. Әр жылдары түрлі коммерциялық құрылымдарда жұмыс істеген. Сондай-ақ Астананың Алматы аудандық сотында қызмет атқарған, кейін таратылған Өңірлік даму министрлігінің департаменттерінде басшылық лауазымдарда болған.

Ұлттық экономика министрлігінде департамент директорларының орынбасары қызметін атқарған. 2018 жылдан бастап таратылған Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары, кейін Түркістан облысы әкімінің орынбасары болған.

2019 жылғы сәуір мен 2021 жылғы маусым аралығында "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-да басқарушы директор – басқарма мүшесі қызметін атқарды.

Ербол Тасжүреков 2023 жылғы ақпанда ауыл шаруашылығы вице-министрі болып тағайындалған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Найзағай ойнап, жаңбыр жауады: 30 сәуірде Қазақстанда ауа райы күрт нашарлайды
18:56, Бүгін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: