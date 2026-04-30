#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
462.91
542.16
6.16
Қоғам

Алматыда алғашқы крематорий іске қосылды

Алматыда алғашқы крематорий іске қосылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.04.2026 21:18 Сурет: Алматы әкімдігі
Оңтүстік астанада Қазақстандағы алғашқы крематорий жұмысын бастады. Бұл туралы бүгін, 30 сәуірде қала әкімдігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кремация енді дәстүрлі жерлеуге балама ретінде ұсынылып отыр. Бұл тұрғындарға мәдени, діни және жеке таңдауына сай шешім қабылдауға мүмкіндік береді.

"Кешен Чехияда жасалған заманауи жабдықтармен жабдықталған. Мұнда көпсатылы сүзгі жүйесі бар екі кремациялық пеш орнатылған. Екі камералы технология түтін газдарын толық жанып кетуін қамтамасыз етіп, зиянды шығарындыларды азайтады, иіс пен көзге көрінетін түтіннің таралуына жол бермейді",- делінген ақпаратта.

Белгілі болғандай, бір кремация рәсімі шамамен екі сағатқа созылады. Қажетті температураға дейін қыздыру үдерісі 35 сағатқа дейін уақыт алады, ал толық жүктеме кезінде әр пеш тәулігіне 8 кремацияға дейін орындай алады.

"Кремация рәсімі қатаң регламенттелген және толық құжаттар пакеті болған жағдайда мәйітті қабылдау, міндетті сәйкестендіру, кремация жүргізу, күлді өңдеуді және туыстарына тапсыруды қамтиды. Әрбір қадам арнайы бақылаумен және құжатпен рәсімделеді. Крематорийде кремациядан бөлек, күл салынған құтыны беріп, қоштасу рәсімдерін өткізуге арналған залдар қарастырылған. Сондай-ақ, туыстары арнайы бөлмеден рәсім барысын бақылай алады". Алматы әкімдігі

Әкімдік мекеме қызметкерлерінің шетелде арнайы оқытудан өткенін атап өтті. Мәйіттермен жұмыс істеу санитарлық талаптар, кәсіби этиканы және құрмет қағидаттары қатаң сақталады.

Бұған дейін Алматы облысында картон зауытында өрт шыққанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Павлодарда өрттен 15 адам құтқарылды
22:49, Бүгін
Павлодарда өрттен 15 адам құтқарылды
Алматыда алғашқы крематорий іске қосылды
14:58, Бүгін
Алматыда алғашқы крематорий іске қосылды
Астанада фонтандар 1 мамырда іске қосылды
16:21, 01 мамыр 2025
Астанада фонтандар 1 мамырда іске қосылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дмитрий Бивол высказался о планах на дальнейшую карьеру
23:12, Бүгін
Дмитрий Бивол высказался о планах на дальнейшую карьеру
Видео дубля Луиша Нани в матче Кубка Казахстана "Актобе" - "Елимай"
22:34, Бүгін
Видео дубля Луиша Нани в матче Кубка Казахстана "Актобе" - "Елимай"
Дмитрий Бивол ответил, где у него больше всего фанатов - в России, США или Кыргызстане
22:08, Бүгін
Дмитрий Бивол ответил, где у него больше всего фанатов - в России, США или Кыргызстане
Три гола решили исход матча Кубка Казахстана "Ордабасы" - "Каспий"
21:52, Бүгін
Три гола решили исход матча Кубка Казахстана "Ордабасы" - "Каспий"
