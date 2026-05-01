Қоғам

Астана іргесіндегі өндіріс орнында жарылыс болды

01.05.2026 09:17
Ақмола облысындағы сүт зауыттарының бірінде цехтардың бірінде газ-ауа қоспасы жарылды. Оқиға салдарынан екі жұмысшы жансақтау бөліміне түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 30 сәуірде Almaty.tv телеарнасының хабарлауынша, жұмысшылар оқиға орнынан дер кезінде шығып үлгермеген. Екі адамға денесінің 30 және 40 пайызы күйген деген диагноз қойылған. Қазір екеуі де елордадағы аурухананың жансақтау бөлімінде жатыр.

Айта кетейік, жарылыстан кейін өрт шықпаған, сондықтан құтқарушылар шақырылмаған. Қазіргі уақытта полицейлер оқиғаның себебін анықтап жатыр: техникалық ақау ма, әлде қауіпсіздік ережелерінің бұзылуы ма. Сотқа дейінгі тергеу басталды.

"Жібек жолы ауылынан №1 көпсалалы қалалық ауруханаға күйік алған екі науқас жеткізілді. Екеуінің де жағдайы орташа ауыр. Оларға барлық қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр", – деп хабарлады Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі.

Бұған дейін Щучинск қаласында құрылыс алаңындағы оқиғадан кейін еңбек қауіпсіздігі ережелерін бұзу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған еді. Жұмысшы құрылыс нысанында құрылыс ағаштарынан секіріп, жарақат алған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
