АҚШ-та қазақстандық оқушылар робототехника бойынша бақ сынайды
Сурет: ҚР Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі
АҚШ-та өтіп жатқан FIRST Championship әлемдік робототехника чемпионатында Қазақстаннан шамамен 230 оқушы өнер көрсетуде. Делегация құрамына Астана, Алматы, Шымкент, Қарағанды, Орал, Щучинск қалалары мен Түркістан облысынан командалар енді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Оқу-ағарту министрлігінің мәліметіне сүйенсек, қатысушылар Астанада өткен Alem Tech Fest Орталық Азия кезеңінде іріктеуден өтті. Биылғы қатысушылар саны өткен жылмен салыстырғанда шамамен 3 есеге көп.
Чемпионат мектеп оқушылары арасындағы робототехника бойынша негізгі халықаралық жарыстардың бірі саналады.
"Алаң инженерлік дайындығы жоғары және бәсекелестік деңгейі жоғары елдердің командаларын біріктіреді",- деп атап өтті министрлік.
Қатысушылар келесідей бақ сынайды:
- инженерлік шешімдер әзірлеп,
- матчтар сериясынан өтіп,
- финалдық кезеңдерге жолдама үшін күреседі.
