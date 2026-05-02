#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
462.91
542.16
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

АҚШ-та қазақстандық оқушылар робототехника бойынша бақ сынайды

АҚШ-та қазақстандық оқушылар робототехника бойынша бақ сынайды , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.05.2026 09:08 Сурет: ҚР Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі
АҚШ-та өтіп жатқан FIRST Championship әлемдік робототехника чемпионатында Қазақстаннан шамамен 230 оқушы өнер көрсетуде. Делегация құрамына Астана, Алматы, Шымкент, Қарағанды, Орал, Щучинск қалалары мен Түркістан облысынан командалар енді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Оқу-ағарту министрлігінің мәліметіне сүйенсек, қатысушылар Астанада өткен Alem Tech Fest Орталық Азия кезеңінде іріктеуден өтті. Биылғы қатысушылар саны өткен жылмен салыстырғанда шамамен 3 есеге көп.

Чемпионат мектеп оқушылары арасындағы робототехника бойынша негізгі халықаралық жарыстардың бірі саналады.

"Алаң инженерлік дайындығы жоғары және бәсекелестік деңгейі жоғары елдердің командаларын біріктіреді",- деп атап өтті министрлік.

Қатысушылар келесідей бақ сынайды:

  • инженерлік шешімдер әзірлеп,
  • матчтар сериясынан өтіп,
  • финалдық кезеңдерге жолдама үшін күреседі.

Бұған дейін Ормуз бұғазы алдағы айларда ашылмаса, ғаламдық инфляция қазіргі 3,8 пайыздан 4,4 пайызға артуы мүмкін екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: