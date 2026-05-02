Қазақстанда жоғары оқу орындарында оқу ақысы қымбаттауда
Мамандардың айтуынша, соңғы үш жылдағы оқу ақысының қымбаттауына негізгі себеп – инфляциялық үдерістер. 2024, 2025 жылдары және 2026 жылдың бірінші тоқсанында университеттердегі оқу ақысы ақылы қызметтердің жалпы бағасымен шамалас немесе одан сәл төмен деңгейде болған, деп атап өтті Finprom.kz сарапшылары.
Ең жоғары қымбаттау Атырау облысында тіркелген – 36,3%. Сондай-ақ Түркістан облысында (19,6%), Маңғыстау облысында (15,4%), Шымкент қаласында (15,2%) және Астанада (15%) айтарлықтай өсім байқалған.
Ал ең төмен өсім Қостанай облысында (1,8%), Ақтөбе облысында (5%) және Ұлытау облысында (5,9%) тіркелген. Студенттер көп шоғырланған мегаполис Алматыда оқу ақысы 9,4%-ға қымбаттаған. Ал Алматы облысында баға өзгеріссіз қалған.
Талдау көрсеткендей, 2025–2026 оқу жылының басында Астана мен Алматыдағы университеттерде оқу құны аймақтармен салыстырғанда әлдеқайда жоғары болған. Мысалы, Алматыдағы жоғары оқу орындарында жылдық оқу ақысы 500 мыңнан 7,6 миллион теңгеге дейін жетеді. Мұндай үлкен айырмашылық университеттің беделіне, мамандықтың сұранысына және басқа да факторларға байланысты.
Ал Астана мен Алматыдан қашық орналасқан өңірлерде оқу ақысы жылына кемінде 450 мың теңгеден басталып, 2,4 миллион теңгеге дейін жетеді.
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2025 жылдың күзінде ақылы негізде университеттерге 131 мың студент қабылданған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 27,6%-ға көп.
