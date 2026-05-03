Найзағай мен секундына 25 метрге дейінгі жел: Қазақстанның барлық облыстарында дауылды ескерту жарияланды
Алматыда жаңбыр, найзағай күтіледі, түнде және таңертең кей уақытта қатты жаңбыр жауады. Желдің екпіні кейде 15 м/с-қа дейін жетеді. Іле Алатауының таулы аймақтарында (Алматының Медеу және Бостандық аудандарының таулы бөліктері) түнде кей уақытта қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар), күндіз кей уақытта қатты жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауыл болады. Желдің жылдамдығы кейде 15–20 м/с-қа дейін жетеді.
Алматы облысының оңтүстігінде кей уақытта қатты жаңбыр жауады. Облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында, таулы аудандарында жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауыл болады. Жел 15–20 м/с-қа дейін, облыстың шығысында кей уақытта 25 м/с-қа дейін күшейеді. Облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Қонаев қаласында түнде және таңертең жаңбыр, найзағай күтіледі. Жел кей уақытта 15–20 м/с-қа дейін жетеді.
Шымкентте кей уақытта жаңбыр, найзағай, дауыл күтіледі. Жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.
Түркістан облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында, таулы және тау бөктеріндегі аудандарында жаңбыр, найзағай, дауыл күтіледі, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда қатты жаңбыр, бұршақ болады. Жел 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Түркістан қаласында түнде кей уақытта жаңбыр, найзағай, дауыл күтіледі. Жел түнде 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.
Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде, шығысында жаңбыр, найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман болады. Жел түнде солтүстікте, күндіз шығыста, оңтүстікте, орталықта 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысының шығысында және орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Жезқазған қаласында да жоғары өрт қаупі сақталады.
Атырау облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігі мен шығысында тұман болады. Жел күндіз солтүстікте және шығыста 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Атырау қаласында күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі.
Қызылорда облысының батысында күндіз шаңды дауыл күтіледі. Жел күндіз батыста 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Облыстың шығысында, оңтүстігінде және орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда қаласында да жоғары өрт қаупі сақталады.
Қарағанды облысында түнде және таңертең оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Қарағанды қаласында да жоғары өрт қаупі сақталады.
Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде, орталығында жаңбыр, найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында және орталығында тұман болады. Жел облыстың солтүстігінде 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Ақтау қаласында түнде және таңертең тұман күтіледі.
Жамбыл облысының оңтүстігінде, шығысында, таулы аудандарында жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі, таулы аудандарда қатты жаңбыр болады. Түнде және таңертең таулы аудандарда тұман күтіледі. Жел таңертең және күндіз оңтүстік-батыста, солтүстік-шығыста, таулы аудандарда 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Облыстың орталығында және солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Тараз қаласында кей уақытта жаңбыр, найзағай, бұршақ күтіледі.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде, шығысында жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Түнде және таңертең солтүстігі мен шығысында тұман болады. Жел батыста, солтүстікте, шығыста 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Қостанай қаласында жаңбыр, найзағай күтіледі. Жел таңертең және күндіз 15–20 м/с-қа дейін жетеді.
Жетісу облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында жаңбыр, найзағай, бұршақ күтіледі, күндіз таулы аудандарда кей уақытта қатты жаңбыр жауады. Жел солтүстігінде, шығысында, таулы аудандарда 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Облыстың батысында және солтүстігінде жоғары өрт қаупі, ал оңтүстік-шығысында және оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Абай облысында солтүстігінде, шығысында, оңтүстік-батысында жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Облыстың шығысында, оңтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады, ал солтүстік-батысында жоғары өрт қаупі күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады, солтүстік-батысында жоғары өрт қаупі күтіледі.
Ақмола облысының батысында және солтүстігінде күндіз аздаған жаңбыр, найзағай күтіледі. Жел күндіз 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Түнде облыстың шығысында 1 градус үсік күтіледі. Оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Көкшетау қаласында күндіз аздаған жаңбыр, найзағай болады.
Солтүстік Қазақстан облысында күндіз жаңбыр, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі. Түнде және таңертең шығысында, оңтүстігінде тұман болады. Жел күндіз батыста, солтүстікте, оңтүстікте 15–20 м/с, екпіні 25 м/с-қа дейін жетеді. Түнде облыстың солтүстігінде 1 градус үсік күтіледі. Батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Петропавл қаласында күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауыл болады. Желдің екпіні 15–20 м/с-қа дейін жетеді.
Павлодар облысының солтүстігінде, батысында, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде және шығысында күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі.
