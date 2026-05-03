Қоғам

Синоптиктер Астана мен Көкшетау тұрғындарына ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.05.2026 09:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптиктер 2026 жылғы 3 мамырда екі қала тұрғындарын ауа сапасының нашарлауына байланысты ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" болжамынша, 3 мамырда түнде Астана және Көкшетау қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Мұндай жағдайда қала тұрғындарына ашық ауада, әсіресе автожолдардың немесе басқа да ластану көздерінің маңында азырақ жүргені жөн. Ал өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары сырқаттары мен аллергиясы бар адамдар сыртқа шыққанда өздерімен бірге қажетті дәрі-дәрмектерін алып жүруге тиіс.

Ботагөз Ақиқат
