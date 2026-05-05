Қоғам

Қазақстанда АЭС туралы ақпарат құпия бола ма: агенттік мәлімдеме жасады

05.05.2026 16:34 Фото: pixabay
Қазақстан Республикасының Атом энергиясы агенттігі атом электр станцияларының құрылысына қатысты ақпараттың құпиялануы мүмкін екеніне байланысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұған дейін Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімханов АЭС жөніндегі кейбір мәліметтер мемлекеттік құпияға жатқызылуы мүмкін екенін айтқан еді.

Осыған байланысты Атом энергиясы агенттігінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 5 мамырда ресми мәлімдеме жасап, ведомство барынша ашықтық қағидатын ұстанатынын жеткізді.


"Атом электр станциясының құрылысына қатысты ынтымақтастықтың негізгі шарттары ашық ақпарат көздерінде жарияланады. Алайда жобаның технологиялық ерекшеліктері мен ауқымын, сондай-ақ АЭС салудағы халықаралық тәжірибені ескере отырып, кейбір мәселелер жария етпеу туралы келісімдер арқылы реттелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ақпараттың таралуы шектеледі", – делінген агенттік хабарламасында.

Айта кетейік, 2026 жылғы 21 сәуірде Қазақстанның Атом энергиясы агенттігінің төрағасы Алмасадам Сәтқалиев елге не үшін төрт атом электр станциясы қажет екенін түсіндірген болатын.

Айгерим Тарина
